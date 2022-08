Serie B: Blacks è il nuovo main sponsor dei Raggisolaris Faenza

Blacks sarà il main sponsor dei Raggisolaris per i prossimi tre anni. Già sponsor di appassionato e lungo corso della squadra di basket maschile di Faenza, la partnership con Blacks vede oggi un importante salto in avanti nel segno degli obiettivi di crescita comuni.

Blacks, nata nel novembre del 2011, è un’azienda che lavora per l’industria automotive e motorsport, realizzando componenti per i bolidi di MotoGp, Formula 1 e Mondiale Rally. Blacks è infatti specializzata in progettazione, prototipazione e produzione di componenti in materiali compositi avanzati (fibra di carbonio, di vetro, aramidica, fibre ibride...).

Una storia giovane e in progressiva crescita quella di Blacks, evidenziata dal costante aumento della sua superficie produttiva.

La partnership è nata nel segno della crescita che proprio in questi anni sta accomunando le due realtà. Nei prossimi due anni Blacks ha in programma il raddoppio del personale occupato, a oggi di 70 lavoratori, e l’ampliamento della superficie produttiva con un nuovo stabilimento di 7mila metri quadrati, che, sempre in via Vittori, andrà ad affiancarsi all’attuale struttura.

Gabriele Bandini, Presidente Blacks: “Il motivo per cui Blacks ha sposato la causa Raggisolaris trova origine nella passione per il basket, lo sport in genere e soprattutto dall’identità che accomuna le due realtà: entrambe giovani e nel pieno di un processo di crescita che fino a ora si è compiuto in modo pressoché simmetrico. Un processo di crescita in entrambe i casi mosso da un senso, da un principio di valore per quello che viene fatto”.

Filippo Raggi, Presidente Raggisolaris: “Volevamo un main sponsor faentino e che potesse esprimere valori importanti e lo abbiamo trovato in Blacks. C’è tanto entusiasmo intorno a questa partnership che porta ancora più solidità ad un rapporto iniziato nel 2015, anno in cui Blacks si è avvicinata a noi. Entrambe siamo società ambiziose che hanno idee simili ed è stato un percorso quasi spontaneo l’arrivare a pianificare questo progetto che avrà durata triennale. Blacks è una azienda in forte crescita e ascesa e siamo molto contenti di avere il loro nome sulle maglie. Ora non vediamo l’ora che parta la stagione e speriamo che sia il nostro anno”.