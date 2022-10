Serie B: I Blacks corsari in casa della Pallacanestro Fiorenzuola

Colpo esterno dei Blacks sul campo dei Fiorenzuola Bees, bravi nel conquistare una vittoria di carattere e di maturità, grazie alla lucidità mostrata nei momenti più difficili della gara. Aromando con 32 punti e ben 5 triple realizzate è la punta di diamante di una squadra che ha giocato una buona partita, mostrando cinismo e spirito di sacrificio. Arrivano così due punti d’oro, un bottino prezioso in vista del doppio turno casalingo che vedrà i Raggisolaris ospitare domenica 23 Fabriano e domenica 30 i Tigers Cervia.

Fiorenzuola parte forte mostrando aggressività e con Giorgi e i tiri da tre si porta sul 21-13. Un parziale che punge nell’orgoglio i Blacks, bravi a reagire arrivando al primo riposo sotto di una sola lunghezza, 23-24. Il match inizia ad essere in equilibrio ed è Fiorenzuola a provare l’allungo portandosi ancora avanti di 8 lunghezze grazie al tiro da tre, ma Faenza non ci sta. I Raggisolaris fanno girare molto bene l’azione creando tiri pericolosi e a 22’’ dall’intervallo con Aromando trovando il canestro della parità: 46-46.

Con questa tripla l’ala si prende la scena ed infatti i compagni lo cercano spesso servendogli con assist perfetti, mettendolo nelle migliori condizioni di segnare. Altre due sue triple consecutive non permettono l’allungo perché Fiorenzuola risponde sempre da grande squadra, ma quando Aro infila la quinta tripla al 35’ per il 76-71, l’inerzia cambia. Faenza inizia ad essere ancora più incisiva a rimbalzo e a colpire in attacco in maniera perfetta, trovando la doppia cifra con due liberi di Poggi (81-71) al 38’. Il punto esclamativo lo mette Vico con cinque punti consecutivi che chiudono i conti permettendo ai Blacks di mantenere l’imbattibilità in trasferta.

Fiorenzuola Bees 76 - Blacks Faenza 86

FIORENZUOLA BEES: Casagrande 7, Re 2, Devic ne, Caverni 13, Pederzini ne, Giacchè, Giorgi 17, Preti 15, Bettiolo ne, Ricci 6, Magrini 16. All.: Galetti

BLACKS FAENZA: Bandini, Siberna 9, Vico 12, Poggi 8, Voltolini 7, Molinaro 8, Petrucci 2, Aromando 32, Pastore 8, Nkot Nkot ne. All.: Garelli.