Buon test di allenamento a Imola per l’OraSì Ravenna, con l’Andrea Costa al PalaRuggi, nel tardo pomeriggio di mercoledì. Il confronto è stato un’occasione per concedere largo minutaggio ai più giovani, solitamente meno impiegati. Per gli altri una sgambata per mantenere il ritmo partita, mentre sono rimasti a riposo Kendall Anthony e Nicola Giordano (appena 7’ di utilizzo). Buoni spunti su cui tornare a lavorare in palestra per coach Alessandro Lotesoriere, che prosegue la preparazione al difficile match in trasferta che vedrà i giallorossi impegnati domenica in un altro derby sul campo di Ferrara.