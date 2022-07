La mission impossible dell'OraSì riparte da coach Lotesoriere: "Dobbiamo essere tutti dei gladiatori"

Coach Alessandro Lotesoriere resta al timone dell'OraSì Ravenna. "Sono contento di proseguire qui il mio percorso - commenta Lotesoriere - con la società c'è stata la reciproca forza di aspettarsi e comunicare tanto durante il momento di difficoltà. La mia grande felicità è quella di essermi conquistato la riconferma con il lavoro e con una stagione che rimarrà nei nostri cuori e nella storia di questa società, ma che deve essere dimenticata in fretta, perché oggi viviamo un momento non semplice".

"Lote" ha sottoscritto un accordo biennale e guiderà ancora il Basket Ravenna dopo una straordinaria stagione culminata con il raggiungimento delle semifinali di Coppa Italia e dei playoff promozione. Una stagione che ha messo in luce il grande lavoro del coach e del suo staff che, oltre ai risultati sportivi, ha portato ottimi riscontri anche sotto il profilo della valorizzazione dei singoli giocatori. La stagione 2022-2023 si annuncia tuttavia più complicata.

"Siamo un po' più deboli sul mercato a livello economico, ma allo stesso tempo abbiamo la consapevolezza di aver mantenuto una struttura che ci rende ancora appetibili - commenta il coach -. La credibilità di Ravenna passa attraverso il nostro lavoro e questo è lo stimolo maggiore. Abbiamo davanti un biennio dove la riforma del campionato porterà le squadre da 28 a 20 e la nostra mission impossible è far sì che tra due anni, nonostante tutto, Ravenna sia ancora lì. Partendo da quest'anno, in cui ci sarà bisogno che tutti quanti, dal capo allenatore all'ultimo dei volontari, siano dei gladiatori per raggiungere un'impresa ancor più titanica visto il momento storico che stiamo vivendo".