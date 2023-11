Coach Bernardi incita i suoi in vista del derby con l'Andrea Costa: "Abbiamo recuperato gli acciaccati di domenica come Dron e Nikolic: Gabriel non sente più il fastidio che lo aveva messo fuori contro Fabriano e Mitja ha finalmente recuperato appieno visto che era molto affaticato in seguito alle tre partite giocate in una settimana. Quindi siamo pronti: da mercoledì ci siamo allenati bene, tutti i ragazzi ora sono a posto e desiderosi di giocare questa bella partita, questo derby".

Avete incontrato e battuto l'Andrea Costa in pre-season: oggi loro vengono da una vittoria a Mestre. Cosa ne pensi?

Sai, questa chiaramente è un'altra partita e loro ora hanno lo straniero. Mi ricordo di quell'amichevole lui era appena arrivato. Lukas Aukstikalnis, lituano, è un grandissimo realizzatore, un vero tiratore. Sono in forma e non per caso hanno vinto netto a Mestre. Spero che la memoria di quella partita e di quell'approccio conti, regalandoci fiducia e convinzione pur ricordandoci che questa è tutta un'altra gara. Sappiamo che sarà una partita molto difficile, appunto perché loro sono carichi ed in forma e, ovviamemte, perché hanno il fattore campo favorevole, cosa che in queste partite ha il suo peso.Spero che i nostri tifosi possano venire numerosi e regalarci il loro supporto. Noi ci siamo e non vediamo l'ora di giocarcela.