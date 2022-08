Basket, comincia la nuova stagione dell'OraSì: primo allenamento al PalaCosta

È iniziata mercoledì la preparazione della nuova OraSì versione 2022/23. La mattina agli ordini di coach Lotesoriere e dei suoi assistenti Villani e Piastra e dei preparatori fisici Lorenzo Spadoni e Lorenzo Ricci hanno iniziato a sudare Bernardo Musso, Danilo Petrovic, Pietro Bocconcelli, Federico Bonacini, Nicola Giordano, Ivan Onojaife, Nicola Giovannelli, Mirko Laghi e Tommaso Galletti. Insieme a loro alcuni prodotti del movimento giovanile cittadino: Giovanni Pezzi (Junior Basket Ravenna), Domenico Minardi e Alessandro Fabbri (Compagnia dell’Albero) e da lunedì si aggregheranno anche Samuele Festa (Compagnia dell’Albero) e Lorenzo Allegri (Junior Basket Ravenna). A tal proposito, l'OraSì rivolge "un ringraziamento a Luca Minardi e Fabrizio Ambrassa della Compagnia dell’Albero per la fattiva collaborazione e per il dialogo sempre aperto tra le due società".

Nel pomeriggio la squadra si è ritrovata per il primo allenamento con la palla al PalaCosta, mentre giovedì è in programma il primo appuntamento pubblico con la città, i tifosi e la stampa con l’open day al PalaCosta in programma a partire dalle ore 17. In attesa del playmaker Kendall Anthony, atteso a Ravenna alla fine della prossima settimana, di Vittorio Bartoli e del secondo giocatore straniero sul quale continuano i sondaggi di dirigenza e staff tecnico.