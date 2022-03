Che impresa dell'OraSì! Battuta Pistoia nonostante l'emergenza

Una serata storica per l’OraSì Ravenna, che supera Pistoia e tutte le difficoltà dell’ultima settimana, volando in semifinale di Coppa Italia. I giallorossi, privi di di Tommaso Oxilia, Daniele Cinciarini, Nicola Berdini e all’ultimo anche di Lewis Sullivan, con quattro soli senior e cinque ragazzi aggregati dall’Under 19, hanno lottato su ogni palla, giocando una partita incredibile. Extra sforzo e prestazioni di valore assoluto per tutti, a partire da un monumentale Austin Tilghman, autore di 42 punti, record della manifestazione. Per Simioni 23 punti e 40 minuti sul parquet, Gazzotti, in campo 39 minuti con 14 punti e 11 rimbalzi, Denegri 37 minuti e 10 punti, con un grande plauso ai giovani che hanno collaborato in maniera perfetta all’impresa. Domani, a Roseto, la semifinale contro Udine, dove si attendono tanti tifosi ravennati che vorranno salutare la squadra e sostenerla in un’altra sfida impossibile.

Ravenna-Pistoia, la gara

OraSì in campo con Tilghman, Denegri, Giovannelli, Gazzotti, Simioni. Pistoia con Saccaggi, Utomi, Wheatle, Riisma, Magro. I giallorossi giocano con la mente libera e dall’arco colpiscono con Denegri e Simioni (5-4). Pistoia prova subito l’allungo ma Tilghman e Simioni, ancora dalla distanza, tengono lì Ravenna (15-19). Circolazione di palla, aiuti in difesa e pazienza permettono ai giallorossi di costruirsi buoni tiri che permettono anche a Martini di trovare il canestro e Ravenna, con cinque consecutivi di Simioni, si toglie la soddisfazione di portare a casa il primo quarto 25-23.

L’OraSì, con attenzione ai dettagli, resta avanti con i centri di Tilghman e Gazzotti. La tripla di Simioni e l’appoggio di Tilghman valgono il 36-30 a metà tempo. Ravenna alza l’intensità in difesa, provando a mettere più di un dubbio a Pistoia, il play del Delaware si prende la squadra sulle spalle segnando da ogni posizione e, con un canestro e fallo, mette il massimo vantaggio (43-31). Il parziale per Ravenna è di 12-1, Pistoia rientra rabbiosamente con sei punti consecutivi, ma Ravenna con orgoglio e con i 22 punti di Tilghman in 20 minuti, tiene la testa avanti anche all’intervallo (45-37).

Venti minuti a testa per Gazzotti (7 rimbalzi) e Simioni (15 punti), diciannove per Tilghman, quindici per Giovannelli, senza punti ma con due bei rimbalzi difensivi e due falli ben spesi.

L’OraSì torna in campo con lo stesso quintetto di partenza e Gazzotti fa subito 3/3 dalla lunetta, recupera un rimbalzo in difesa, ripartenza e canestro di Tilghman (50-39). Pistoia in un minuto recupera (50-44), Zambelli chiama timeout. Austin segna il suo ventiseiesimo punto poi commette il suo terzo fallo, che però non lo limita, Pistoia torna sotto e pareggia con Gage Davis dall’arco (52-52). Denegri si alza dai 6.75 per il nuovo vantaggio OraSì, i giallorossi con le unghie e con i denti lottano su ogni palla e ritrovano un piccolo margine di vantaggio con Simioni e Gazzotti (59-54). Tilghman esce per Giovannelli, che chiude il quintetto insieme a Laghi, Denegri, Gazzotti e Simioni. Pistoia a rimbalzo d’attacco fa valere tutti i suoi centimetri, con un generosissimo Giovannelli che non può nulla su Del Chiaro ma nell’azione successiva prende lo sfondamento di Utomi. Tilghman, con un canestro in sospensione e con due liberi, tiene avanti Ravenna (63-58). Nel finale i giallorossi perdono un ottimo Giovannelli per falli, incassano il quarto personale di Tilghman e il periodo va in archivio sul 63-61.

La tripla di Simioni (ventesimo punto) apre l’ultimo quarto, poi Tilghman con due giocate per il 70-61, timeout Pistoia. La tripla di Simioni tiene vivo il sogno giallorosso a 6’45” dal termine (73-63), poi Magro ha gioco facile sotto canestro e il timeout è di Zambelli (73-67). Tilghman, inarrestabile, mette il punto numero trentasei poi, insieme ai compagni, forza una “persa” e Gazzotti mette il 77-69 a 5′ dal termine. La lotta in campo è serrata e Ravenna, oltre a non mollare un centimetro, non perde nemmeno la lucidità, Gazzotti va in doppia doppia con il decimo rimbalzo catturato. Tilghman, marcatissimo, mette il quarantesimo punto e sul canestro e fallo subito da Gazzotti esplode la panchina giallorossa (83-73, timeout Pistoia a 2’44” dalla fine). Wheatle dall’arco è la risposta rabbiosa di Pistoia, ma Ravenna allunga ancora fino a portare a casa una storica vittoria. Finisce 93-82 (OraSì Ravenna Basket).

Ravenna-Pistoia, il tabellino

OraSì Ravenna-Giorgio Tesi Group Pistoia 93-82 (25-23, 45-39, 63-61)

OraSì Ravenna: Tilghman 42, Simioni 23, Gazzotti 14, Denegri 10, Giovannelli, Bellini, Laghi 2, Martini 2, Siboni. All.: Zambelli. Assistente: Villani.

GTG Pistoia: Saccaggi 15, Davis 12, Riismaa 9, Del Chiaro 4, Utomi 11, Wheatle 17, Divac NE, Allinei, Magro 14, Della Rosa