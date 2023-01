Forlì ci mette più energia di Ravenna: il derby della Ravegnana è biancorosso

Squadra in casa

Squadra in casa Ravenna Basket

Una coriacea OraSì Ravenna non basta per battere la Pallacanestro Forlì 2.015, capitolata al Pala De Andrè col punteggio di 67-78. La squadra di coach Antimo Martino è stata capace di fare la differenza su quella di Alessandro Lotesoriere solo nel terzo periodo con ben 28 punti, dopo aver chiuso il primo avanti di 2 punti (38-40) malgrado un 36,4% al tiro (appena una tripla a segno su 10 tentativi contro il 5 su 9 dei padroni di casa).

La partita

Dopo un primo quarto equilibrato, giocato punto a punto, chiuso sul 24-23, nel secondo periodo i biancorossi provano il primo strappo con un parziale di 6-0 (24-29), subito pareggiato dai bizantini, capaci anche di rimettere il muso davanti con la tripla di Musso (34-33). Martino ricorre anche alla zona, che porta buoni frutti, mentre in attacco Adrian è il punto di riferimento (15 a metà) ed il primo tempo si chiude sul 38-40.

La svolta è nel terzo quarto. Benvenuti fa la voce grossa sotto canestro nei primi minuti e apre un parziale favorevole che porta prima al +7 (45-52) e poi al +10 con 5 punti di fila di Adrian (47-57 al 26esimo). L'Unieuro ci mette tanta energia in campo, la difesa è tosta e non concede quasi nulla a Ravenna e, negli ultimi minuti di quarto, Penna è protagonista con 7 punti in due minuti, incrementando il vantaggio che arriva fino al +15 con il canestro di Gazzotti sulla sirena: 53-68 al 30esimo.

Si segna poco nel quarto periodo, con Ravenna che prova ad accorciare approfittando dei tanti errori di Forlì. Ma è ancora Adrian a dare sicurezza ai suoi, consentendo di mantenere, fino a due minuti dalla fine, il vantaggio in doppia cifra. Ravenna torna a -7, ma il trentesimo punto della gara di Adrian riporta i biancorossi a +9 ad un minuto dalla fine, 65-74. Si entra nell’ultimo minuto, gli oltre 500 tifosi biancorossi intonano Romagna Mia e guidano la squadra al finale. Finisce 67-78.