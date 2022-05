E-Work Faenza, Capitan Franceschelli ad un passo dal ritorno sul parquet

La riabilitazione è stata lunga e ancora c’è tanto da lavorare, ma ad agosto 2022 Capitan Federica Franceschelli farà ancora parte del roster della E-Work Faenza.

“Faenza è casa mia e me lo ha dimostrato anche durante quest’anno non semplice per me - ha sottolineato in una intervista alla pagina facebook del club la guardia classe 1997 - Sono molto contenta di essere ancora qua e non vedo l’ora di ricambiare tutto l’affetto. Sto continuando a lavorare duro per essere pronta fin da subito ad aiutare la squadra. Ci tengo a ringraziare il Polistudio e lo staff che sta seguendo la mia riabilitazione, in particolare Brian, molto paziente"

"Rivedere il Bubani pieno come le ultime partite - conclude Franceschelli - mi ha davvero emozionata, ci vediamo l’anno prossimo senza polo rossa"