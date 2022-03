Serie B: I Raggisolaris all'esame Real Sebastiani Rieti

Terzo impegno consecutivo casalingo per i Raggisolaris, attesi domenica alle 18.00 dalla sfida contro la Real Sebastiani Rieti, battuta all’andata 64-63 al termine di un match incredibile dove i faentini hanno recuperato 15 punti piazzando il sorpasso a 3’’ dalla fine.

Entrambe le formazioni si presentano in buone condizioni: Faenza è reduce da due vittorie consecutive e Rieti da quattro.

L’AVVERSARIO - Non sarà stata protagonista di una stagione da prima della classe come si pensava in estate, ma di sicuro la Real Sebastiani Rieti sta confermando di essere una delle maggiori candidate per la promozione in serie A2. Senza dimenticare i tanti attenuanti dovuti agli infortuni, con cui sta convivendo da inizio stagione. La squadra di coach Alessandro Finelli ha infatti vissuto molti alti e bassi negli ultimi mesi, soprattutto alla fine di gennaio, riuscendo comunque a rialzare la testa, tanto che al momento occupa il quarto posto in classifica ed è reduce da quattro vittorie consecutive.

Guardando i nomi del roster, Rieti è l’unica del girone ad avere quasi tutti i giocatori che per molte stagioni hanno giocato in serie A2, e a dimostrazione di quanto la sua rosa sia ampia, basta pensare che durante il campionato se ne sono andati Andrea Traini (in A2 a Capo d’Orlando) e Alberto Chiumenti (alla Stella Azzurra Roma in A2), atleti dal lungo curriculum nel secondo campionato nazione. Il miglior realizzatore è l’ala\centro Federico Loschi con 17 punti di media, ottimo tiratore anche dall’arco e grande rimbalzista, poi c’è Marco Contento (13.1), guardia dalle altissime percentuali realizzative in grado di decidere le partite con le sue giocate. In cabina di regia l’esperienza di Mario Stanic e di Alessandro Piazza rappresentano un valore aggiunto, come quella che c’è sotto canestro con Mario Ghersetti (out nella scorsa partita con Giulianova) e Klaudio Ndoja (che rientrerà proprio con i Raggisolaris), abituati a campionati da protagonisti in A2. Domenica al PalaCattani esordirà Marco Maganza, centro arrivato da Chiusi, formazione di serie A2. Molto interessanti sono anche gli under, con Omar Dieng (ala del 2000) che si sta ritagliando un ruolo importante in serie B, proprio come il centro georgiano del 2001 Roman Tchintcharauli (assente domenica per un problema ad un piede), bravo a farsi trovare pronto quando il reparto lunghi ha dovuto far fronte a molti infortuni. Importante è anche l’apporto della guardia Lorenzo Piccin (2002) e dell’ala montenegrina Zdravko Okiljevic. Rispetto alla gara d’andata ci sarà anche Eghosa Ogiemwonyi, guardia\ala del 2003, arrivato dalla C Gold laziale dove militava nella Virtus Valmontone.

I PRECEDENTI STAGIONALI - Un canestro di Petrucci a 3'' dalla fine decide una partita intensa e vibrante, vinta dai Raggisolaris grazie ad una grande rimonta dopo che si erano trovati sotto di 15 punti. Nel match in casa della Real Sebastiani Rieti, il miglior realizzatore dei faentini è stato Poggi con 15 punti, mentre per i laziali Ghersetti con 11.

IL PREPARTITA - “La partita con la Real Sebastiani Rieti sarà difficile – spiega Iacopo Monteventi, Secondo Allenatore dei Raggisolaris – , perché affrontiamo una squadra molto forte che occupa le prime posizioni ed inoltre per noi sarà la terza gara in soli otto giorni. Rieti ha un roster profondo con tante rotazioni e molti giocatori esperti. Rispetto all’andata la squadra è stata rimodellata: Chiumenti e Traini si sono trasferiti in A2 e sono arrivati un giovane di qualità come Okiljevic e un centro di impatto fisico come Maganza che debutterà proprio al PalaCattani. In cabina di regia hanno Stanic e Piazza, bravi a mettere in ritmo la squadra grazie ai tanti anni vissuti in A2 e in serie B, e per caratteristiche possono anche giocare insieme. Nel reparto esterni ci sono Contento e Loschi, due tiratori che non disdegnano anche il gioco vicino a canestro. Insieme segnano circa 30 punti a partita e Loschi è stato per molto tempo il miglior realizzatore del girone. Di grande qualità sono anche i lunghi, con i giovani Dieng e Okiljevic e il terzetto formato da Ghersetti, Ndoja e Maganza, tutti con una importante carriera nel secondo campionato nazionale. Siamo pronti ad affrontare al meglio questa gara e di sicuro i nostri tifosi ci daranno grande sostegno come sempre”.