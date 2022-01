Basket, il tabellone completo delle Final Eight di Coppa Italia di Serie A2

Il risultato del recupero tra Tramec Cento e Umana Chiusi, valido per il girone di andata, stabilisce l'ultima qualificata alla Final Eight di Coppa Italia LNP Old Wild West di Serie A2. A qualificarsi, a seguito del successo sul campo di Cento, è l'Umana Chiusi, che chiude al quarto posto del girone Rosso al termine della fase di andata.

Serie A2, il tabellone delle Final Eight di Coppa Italia

Questo il tabellone con gli abbinamenti dei quarti di finale della Coppa Italia Serie A2 Old Wild West 2022 (da venerdì 11 a domenica 13 marzo, in sede da definire).

L'OraSì Ravenna sfiderà la Giorgio Tesi Group Pistoia venerdì 11 marzo.

Apu Old Wild West Udine (1 Verde) - Umana Chiusi (4 Rosso)

OraSì Ravenna (2 Rosso) - Giorgio Tesi Group Pistoia (3 Verde)

S.Bernardo/Cinelandia Park Cantù (2 Verde) - Tezenis Verona (3 Rosso)

Givova Scafati (1 Rosso) - Novipiù Jb Monferrato (4 Verde)

(OraSì Ravenna Basket)