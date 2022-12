OraSì al tappeto, il derby è della Fortitudo

Ottima prestazione per l’OraSì Ravenna sul proibitivo campo del Paladozza di Bologna, dove però è la Fortitudo ad avere la meglio per 83-69, grazie a un super parziale di 46-25 nel secondo tempo. I giallorossi disputano un grande primo tempo, in cui difendono bene e segnano da dietro l’arco con costanza. Nella ripresa, però, esce tutta la fisicità della squadra di casa, trascinata dal proprio pubblico, che ribalta la gara anche grazie ai tanti rimbalzi d’attacco e alla regia di un Fantinelli da tripla doppia (13 punti, 13 rimbalzi e 10 assist). Per l’OraSì non bastano i 15 punti (5 triple con 6 rimbalzi e 4 assist) di Capitan Musso e la doppia cifra di Lewis (14) e Bonacini (11) - basketravenna.it.

Il tabellino

Fortitudo Kigili Bologna – OraSì Basket Ravenna 83-69 (16-26, 37-44, 63-58)

Fortitudo BO: Bonfiglioli ne, Thornton 9, Aradori 18, Natalini ne, Barbante 12, Panni 5, Paci, Fantinelli 13, Italiano 14, Cucci 12, Davis ne. All.: Luca Dalmonte. Ass.: Matteo Angori, Matteo Tasini.

Ravenna: Anthony 9, Giordano 7, Musso 15, Bartoli 6, Oxilia 2, Bocconcelli, Onojaife, Galletti ne, Giovannelli ne, Petrovic 5, Bonacini 11, Lewis 14. All.: Alessandro Lotesoriere. Ass.: Giovanni Piastra, Roberto Villani.

Arbitri: Marco Rudellat di Nuoro, Marco Barbiero di Milano e Francesco Praticò di Reggio Calabria.