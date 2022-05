Playoff Serie B: Scatta l'ora delle semifinali. I Raggisolaris a Rimini per un derby che vale la finale

Una semifinale dal sapore di Romagna. Tutto è pronto per il primo atto della serie play off tra Rinascita Basket Rimini e Raggisolaris, derby che metterà in palio la finale per salire in serie A1. La sfida inaugurale si disputerà domenica alle 19 al Flaminio e non ci sono dubbi che la cornice sarà quella delle grandi occasioni, con tanto pubblico di entrambe le tifoserie.

LE DATE DELLA SERIE:

Gara 2: Martedì 31 maggio ore 20.30: Rimini – Raggisolaris:

Gara 3: Venerdì 3 giugno ore 20.30: Raggisolaris – Rimini;

Eventuale gara 4: Domenica 5 giugno ore 20.30: Raggisolaris – Rimini;

Eventuale gara 5: Mercoledì 8 giugno ore 20.30: Rimini - Raggisolaris

L’AVVERSARIO La regola del 3. Tre come la posizione in classifica occupata dalla Rinascita Basket Rimini al termine della regular season e come le partite vinte contro Taranto nei quarti di finale play off, regolato con un netto 3-0. La RBR sta attraversando un ottimo momento di forma confermato anche dalle dieci vittorie nelle ultime tredici gare disputata ed ha ben nella mente il suo grande obiettivo stagionale: la promozione in serie A2.

Un sogno che nessuno giustamente vuole nascondere, tanto che per raggiungerlo la dirigenza si è voluta cautelare ricorrendo al mercato nelle scorse settimane, inserendo due giocatori nel reparto esterni per allungare il roster in modo da preservarsi dagli infortuni o da qualsiasi altro imprevisto. Da Molfetta (serie B girone D) è arrivata la guardia Guido Scali, mentre dalla Luiss Roma il playmaker classe 2001 Domenico D'Argenzio.

Due elementi che vanno rinforzare un organico di grandissima esperienza e qualità che si presenta alla serie con Faenza al gran completo, avendo recuperato anche Stefano Masciadri, operatosi ad inizio aprile al ginocchio sinistro.

Proprio l’ala è il miglior realizzatore riminese nei play off con ben 15.3 punti di media a partita. Grande impatto sulla post season lo sta avendo anche il playmaker Andrea Tassinari, autore di 13.7 punti di media, e gli altri cecchini Francesco Bedetti (11.5) e Andrea Saccaggi (9.7). assente per infortunio nel match di ritorno con i Raggisolaris. Non stanno deludendo le attese neanche altri tre esperti di play off come Marco Arrigoni, miglior rimbalzista dei suoi con 8.3 carambole conquistate di media, il play Eugenio Rivali e il pivot Tommaso Rinaldi.

Nel reparto under stanno avendo un buon minutaggio le guardie Alessandro Scarponi (classe 2004) e Borislav Mladenov (2000) oltre al centro Luca Fabiani (2002).

I PRECEDENTI STAGIONALI La Rinascita Basket Rimini si è aggiudicata entrambe le partite di regular season, agganciando così i faentini sul 3-3, nel computo delle sfide andate in scena tra campionato e Supercoppa.

IL PREPARTITA “Rimini è probabilmente la squadra più forte di tutta la serie B – afferma il Secondo Assistente Iacopo Monteventi – e infatti punta alla promozione. I suoi punti di forza sono la lunghezza del roster avendo ben dodici giocatori nelle rotazioni e la difesa. Dovremo essere bravi a bloccare il loro gioco in post basso dove ci sono giocatori molto pericolosi come Masciadri, Rinaldi e Arrigoni e a difendere bene sui i loro tiratori. Nei play off Rimini sta infatti tirando con il 40% da tre punti. Questa prima gara della serie sarà molto importante per noi e sono certo che una grande spinta arrivare dal nostro pubblico che sarà molto numeroso”.