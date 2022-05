Playoff Serie B: I Raggisolaris in cerca di riscatto in gara 2 ancora sul parquet del PalaFlaminio

Sarà ancora il Flaminio il teatro del secondo atto della semifinale play off tra Rinascita Basket Rimini e Raggisolaris, serie che vede i riminesi avanti 1-0. Il match si giocherà martedì alle 20.30 poi la serie si sposterà a Faenza. Spettatori d’eccezione saranno gli Esordienti\Scoiattoli della Raggisolaris Academy che giocheranno nel pomeriggio una amichevole in casa dell’IBR Rimini. Al termine del match entrambe le squadre andranno al Flaminio a tifare.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass.

LE DATE DELLA SERIE

Gara 3: Venerdì 3 giugno ore 20.30: Raggisolaris – Rimini;

Eventuale gara 4: Domenica 5 giugno ore 20.30: Raggisolaris – Rimini;

Eventuale gara 5: Mercoledì 8 giugno ore 20.30: Rimini - Raggisolaris

IL PREPARTITA - “Per gara 2 dobbiamo recuperare quante più energie possibili per provare a tenere il ritmo di Rimini in tutti i quaranta minuti – sottolinea coach Luigi Garelli –. Per quanto riguarda il lato tattico, abbiamo analizzato gli errori più gravi commessi in gara 1 per non ripeterli. C’è da dire che ne abbiamo fatti talmente tanti che ci siamo focalizzati soltanto su quelli più gravi, per cercare di risolvere alcune problematiche. Il nostro obiettivo è restare di più in partita e di renderla equilibrata. Cosa che non è accaduta domenica, perché dopo un buon inizio abbiamo faticato a tenere testa al gioco di Rimini ed inoltre si è aggiunto l’infortunio di Poggi che ha ridotto le rotazioni a soli sette uomini. All’intervallo la partita era in pratica già spaccata e dopo che non siamo riusciti ad inizio terzo quarto a provare a riaprirla, è iniziato un lungo calvario per arrivare alla sirena finale. Questo non deve accadere in gara 2, perché dobbiamo restare sempre attenti e concentrati contro una squadra che ha confermato tutto il suo valore”.