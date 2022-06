Playoff Serie B: I Raggisolaris lottano ma devono arrendersi a Rimini dopo due supplementari

Applausi a scena aperta per i Raggisolaris usciti dal campo a testa altissima dopo due supplementari, perendo 83-78 contro Rimini. Un match giocato sempre con grande lucidità e carattere, ma che purtroppo ha visto i faentini ‘perdere i pezzi’ durante la partita. Oltre all’assenza di Poggi, in panchina per incitare la squadra, i Raggisolaris devono rinunciare per falli a Molinaro e ad Aromando e a Vico per infortunio ad inizio del secondo supplementare, gettando così nella mischia il giovanissimo Bianchi, che ha dato il proprio contributo. La squadra è così uscita dal campo tra i cori e gli applausi del suo pubblico nonostante il ko ed ora è pronta a farsi valere anche domenica in gara 4, in programma alle 20.30 al PalaCattani.

I Raggisolaris iniziano il match alla grande, tirando con altissime percentuali e trovandosi sempre a comandare, anche con dieci punti di vantaggio (28-18). La reazione di Rimini arriva nel secondo tempo, ma i faentini reggono l’urto molto bene. La squadra costruisce buone azioni e nel finale con Vico trova due triple pesanti, ma Rimini è cinica e negli ultimi secondi con Rivali segna i liberi del 63-63. L’ultimo possesso è nelle mani degli ospiti che non hanno fortuna con Tassinari: supplementare.

L’agonismo non cala, anche se i Raggislaris iniziano ad avere le rotazioni molto ridotte. Rimini prova a piazzare la zampata decisiva, ma questa volta è Faenza dalla lunetta a trovare la parità grazie ai liberi di un glaciale Reale: 70-70.

Occorre quindi un altro supplementare che inizia nella maniera peggiore. Sul 71-73 anche Vico deve uscire dal campo per un colpo subito alla schiena dopo una caduta e così entra in campo il giovane Bianchi, bravo a farsi valere nonostante fosse praticamente al debutto. Rimini approfitta della stanchezza dei faentini e si porta sull’81-74 non facendo però i conti con l’orgoglio e il carattere manfredo. I Raggisolaris riaprono infatti i giochi sul 78-81 poi Saccaggi segna i liberi che chiudono l’incontro.

Raggisolaris Faenza - RivieraBanca Basket Rimini 78-83 (21-15, 17-19, 12-15, 13-14, 15-20)

Raggisolaris Faenza: Simone Aromando 18 (4/6, 1/3), Marco Petrucci 15 (4/7, 2/5), Giacomo Siberna 13 (6/8, 0/3), Riccardo Ballabio 13 (4/8, 1/1), Sebastian Vico 7 (0/1, 2/4), Thomas Reale 6 (1/1, 0/6), Lorenzo Molinaro 6 (3/12, 0/1), Alesssandro Bianchi 0 (0/0, 0/0), Roberto Rosetti 0 (0/0, 0/0), Giovanni Poggi 0 (0/0, 0/0), Gianluca Mazzagatti 0 (0/0, 0/0), Fabio Cortecchia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 25 - Rimbalzi: 44 9 + 35 (Simone Aromando 20) - Assist: 21 (Sebastian Vico, Thomas Reale 5)

RivieraBanca Basket Rimini: Stefano Masciadri 25 (8/12, 3/6), Andrea Tassinari 13 (5/9, 1/9), Francesco Bedetti 12 (1/1, 2/4), Marco Arrigoni 8 (3/7, 0/1), Alessandro Scarponi 8 (3/5, 0/0), Andrea Saccaggi 7 (1/4, 1/8), Eugenio Rivali 7 (0/2, 1/4), Tommaso Rinaldi 3 (0/0, 0/0), Dario Rossi 0 (0/0, 0/0), Borislav georgiev Mladenov 0 (0/0, 0/0), Luca Fabiani 0 (0/0, 0/0), Domenico D'argenzio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 22 - Rimbalzi: 36 8 + 28 (Stefano Masciadri 11) - Assist: 23 (Eugenio Rivali 8)