Playoff Serie B: I Raggisolaris al PalaCattani per chiudere la serie e volare in semifinale

Il PalaCattani torna ad ospitare la caldissima serie playoff tra Raggisolaris e Tecnoswitch Ruvo di Puglia a poche ore dalla terza sfida vinta dai faentini, portatisi così sul 2-1.

Il quarto capitolo di questa stupenda saga andrà in scena domani alle 18.00 sul campo faentino e senza dubbio le emozioni non mancheranno. L’eventuale gara 5 sarà in programma mercoledì alle 21 a Ruvo di Puglia.

IL PREPARTITA - “Ormai il canovaccio di questa serie è chiaro – sottolinea coach Luigi Garelli – e anche in gara 4 dovremo fare piccoli aggiustamenti tattici. Venerdì ad esempio Ruvo di Puglia ha usato molto la zona, ma credo che la chiave siano i nervi e il recupero della fatica fisica, perché partite così intense si fanno sentire. In gara 3 abbiamo vinto e sofferto, giocando prima malino e poi bene, ma il filo conduttore è stata la difesa che è sempre stata buona e che ci ha tenuto in vita anche quando non riuscivamo a trovare la via del canestro. Soprattutto quando è uscito Vico per falli, perché abbiamo iniziato ad attaccare in maniera scolastica, riuscendo comunque a reggere sempre l’urto dietro. Ci sono delle cose da mettere a posto, ma soprattutto dobbiamo recuperare le energie dal lato fisico e mentale”.