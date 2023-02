L’OraSì contro la capolista Cento: “Ci attende una sfida difficilissima“

Squadra in casa

Reduce dalla bellissima quanto importante vittoria esterna catturata nel derby a Ferrara, l’OraSì torna in campo lontano da Ravenna nella difficile trasferta a Cento, dove affronta una delle capolista del Girone Rosso di Serie A2. I giallorossi, che hanno vinto 4 delle ultime 7 partite, tra cui le ultime due trasferte, cercheranno di prolungare il loro momento positivo e di riscattare la delusione della gara di andata, dove portarono gli avversari al supplementare ma uscirono sconfitti 93-96. La Tramec Cento, dal canto suo, è reduce da 3 vittorie consecutive e in casa ha perso solo una volta in questa stagione.

“Ci attende una sfida difficilissima: Cento sta facendo una stagione straordinaria che parte da anni addietro, frutto di un lavoro di livello tra Coach e società - afferma coach Alessandro Lotesoriere -. In campo sono solidissimi, hanno vari protagonisti esaltati da un sistema che ha ritmo e spazi precisi ed efficaci. Dal nostro punto di vista sicuramente le ultime vittorie aiutano a lavorare meglio, ma sappiamo che all’interno di queste ci sono stati dei passaggi a vuoto che a Cento non potremo concederci se vorremo essere competitivi fino alla fine della gara. Il nostro obiettivo sarà riprodurre la miglior partita possibile”.