L'OraSì sfida Udine: "Chiusi? Un incidente di percorso, siamo sulla strada giusta"

Reduce dalla doccia fredda di Chiusi, l’OraSì Ravenna torna in campo al Carisport di Cesena per riprendere il proprio percorso di crescita, che nelle precedenti quattro partite aveva portato a grandi passi in avanti, con due vittorie e due gare combattute fino alla fine contro alcune delle migliori squadre del girone. Davanti al proprio pubblico, che si sta dimostrando ancor più del solito un fattore decisivo nel rendimento della giovane squadra di coach Alessandro Lotesoriere, i giallorossi attendono quella che sulla carta è forse la favorita alla vittoria del campionato nel Girone Rosso di Serie A2, ovvero l’Apu Old Wild West Udine. I friulani tra l’altro sono a loro volta in cerca di riscatto dopo la batosta casalinga patita nello scontro diretto contro Pistoia.

“Affrontiamo una partita con coefficiente di difficoltà massimo - afferma il coach -. Udine da tre anni lavora al salto di categoria, affidata ad una guida tecnica di livello superiore, e con un roster anch’esso con una fisicità di livello superiore e di grande qualità. Non inganni la loro ultima sconfitta: il nostro approccio deve essere umile ed improntato al sacrificio difensivo. Abbiamo grande voglia di riprendere quanto di buono avevamo prodotto da Nardò a Cento, e dimostrare in primis a noi stessi che i 25' finali di Chiusi siano stati un incidente sulla giusta strada che avevamo imboccato e mantenuto per quattro settimane”.

La palla a due è in programma alle 17 di domenica al Carisport di Cesena. Arbitri della partita saranno Valerio Salustri di Roma, Luca Bartolini di Fano (PU) e Francesco Cassina di Desio (MB). Alla partita saranno ospiti 3 atlete della Società Ginnastica Artistica Renato Serra Cesena, che fanno parte della squadra di Serie A1 femminile: Nicole Bianchi, Elisa Agosti (Nazionale juniores) e Chiara Barzasi, oro ai Giochi del Mediterraneo a giugno e campionessa Europea a squadre ad agosto. Le 3 atlete saranno accompagnate dal tecnico Massimo Gallina.