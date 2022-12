L'OraSì torna al Pala De Andrè: al via la prevendita dei biglietti per la gara contro Chieti

Con l’arrivo del 2023, l'OraSì Ravenna torna a giocare al Pala De Andrè dopo le 5 gare disputate al Carisport di Cesena e sarà subito impegnata in casa due volte in quattro giorni. Mercoledì 4 gennaio, alle ore 20.45, i giallorossi ospiteranno infatti la Caffè Mokambo Chieti in un match decisivo per la corsa alla salvezza della squadra di Coach Lotesoriere.

Scatta mercoledì 28 dicembre la prevendita dei biglietti per la partita, con la società giallorossa che per festeggiare il ritorno a casa propone i biglietti per le prossime due gare scontati a 10 euro (in tutti i settori eccetto le poltronissime che rimangono a 22). I tagliandi sono disponibili presso la sede del Basket Ravenna, in viale della Lirica 21, da mercoledì 28 a venerdì 30 dicembre, dalle 9 alle 12.30.

Sarà possibile acquistare i biglietti anche presso il Bar Revenge, in via Aldo Bozzi 5, a Ravenna, tutti i giorni dalle 9 alle 19, e anche sul sito e in tutti i punti vendita Vivaticket a partire dal 30 dicembre. La biglietteria del Pala De Andrè, infine, aprirà dalle ore 19.45 di mercoledì 4 gennaio, così come i cancelli del palazzetto.