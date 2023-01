L’OraSì torna al Pala De Andrè, c’è la sorpresa Cividale: “Un banco di prova difficile”

Torna in campo al Pala De Andrè l’OraSì Ravenna e lo fa dopo 4 giorni dalla bellissima vittoria contro Chieti, che ha aperto il 2023 giallorosso nel migliore dei modi. La squadra di coach Alessandro Lotesoriere, che si è scrollata di dosso l’ultimo posto in classifica, proverà a prolungare la striscia di vittorie casalinghe contro una delle sorprese di questa prima parte di campionato: la UEB Gesteco Cividale, neopromossa che si è guadagnata con un basket solido la prima metà della classifica, già prima di aggiungere il talento americano di Clarke a novembre. Nel match di andata i friulani ebbero la meglio per 80-70. La palla a due è in programma alle 18 di domenica 8 gennaio. Arbitri della partita saranno Stefano Wassermann di Trieste, Pasquale Pecorella di Trani e Andrea Cassinadri di Bibbiano.

“Ci attende un banco di prova difficile e importante. Cividale è una delle squadre più solide del girone e fa del gioco di squadra la propria forza: in attacco sono sempre tutti coinvolti, in difesa le statistiche parlano più di qualsiasi commento. Sarà una gara totalmente diversa da quella di mercoledì, ma dovremo mostrare lo stesso approccio umile e di sacrificio, evitando passaggi a vuoto che Cividale non perdona. Dovremo farci trovare pronti innanzitutto dal punto di vista delle energie nervose e puntiamo sulla spinta del nostro pubblico per trovare quella continuità di risultati di cui oggi abbiamo bisogno”.