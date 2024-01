La Raggisolaris Academy chiude con una vittoria il girone d’andata superando 74-67 Castel San Pietro davanti al proprio pubblico. In un Campus gremito e con tanto tifo si gioca una gara accesa e vibrante sempre condotta dai faentini. Il primo quarto è di grande equilibrio poi l’Academy prova l’allungo grazie anche alla buona difesa e arriva all’intervallo avanti 43-35. Gli ospiti, come era prevedibile, reagiscono subito e colmano il gap portandosi sotto 51-55 al 30’. La partita diventa così una sfida punto a punto e a 1’10’’ dalla fine i faentini conducono 68-65. Nel momento più caldo del match i giocatori di coach Pio mantengono la lucidità chiudendo i conti grazie ai tiri liberi di Ravaioli (1), Ballarin (2) e Bendandi (3) realizzati negli ultimi secondi. La Raggisolaris Academy ritornerà in campo sabato 3 febbraio alle 18.30 in casa della Grifo Imola.