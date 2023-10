Serie A1 femminile, Faenza esce sconfitta dal parquet di San Martino di Lupari

Seconda sconfitta consecutiva per l’E-Work che cede il passo ad un San Martino di Lupari più solido nei momenti decisivi, soprattutto nel finale del 3° quarto, quando allunga in maniera perentoria con Turcinovic (2 triple) e l’ex di turno Vente per il 68-54. Nell’ultima frazione, poi, le ospiti non fanno altro che gestire il vantaggi, mantenendolo al limite della doppia cifra, nonostante i lampi di Tagliamento e Cvijanovic, che chiude con il laconico titolo di topscorer di serata davanti alle tiratrici scelte Turcinovic 17, Soule 18, Kostowicz 18 e D’Alie 14.

Le ospiti annichiliscono Faenza che cade sotto il 13/24 dall’arco (5 di Turcinovic, 3 di Soule), senza poter opporre granchè dalla distanza (6/16 con 3 di Peresson). Prima dell’intervallo, le locali dapprima fanno scappare le venete, per poi arrivare (quasi) ad impattarle grazie ad un momento di Dixon.

Alla fine resta il rammarico per le ragazze di coach Seletti, per non aver mantenuto l’equilibrio nel terzo parziale, quando la vittoria era ancora ampiamente alla portata,

Coach Seletti sceglie nello “starting 5” che debutta in stagione al PalaBubani Cvijanovic, Tagliamento Brossman, Peresson e Dixon. Risponde coach Piazza, ex Crema, con D’Alie, Conte, Turcinovic, Soule e Kostowicz.

Partono decisamente meglio le ospiti che scappano sull’8-0 dopo 1’30”, anche se l’E-Work reagisce immediatamente con i primi cesti faentini di Brossman e Dixon (6-10 al 4’). Se a metà frazione piovono le prime due triple ospiti di Soule e D’Alie (18-9) è lo show personale di Peresson a far esultare il PalaBubani con 3 triple consecutive a dir poco spettacolari: a 2’30” Faenza torna a -1 (17-18), dopo aver faticato nei primi minuti, aggrappandosi alle mani di Peresson. Il primo quarto si chiude sui 5 punti di Russo e sulla giravolta allo scadere dei 24” di Turcinovic. Alla prima pausa breve le ospiti ritrovano un vantaggio +8 (27-19).

In apertura del 2° quarto si rivedono Spinelli e Booker (tripla) che ridanno ossigeno all’E-Work sul 24-27 in meno di un minuto. La partita, in questo frangente, è parecchio frizzante e ricco di spunti, con Cvijanovic che piazza la tripla dall’angolo sinistro 29-33 al secondo giro di lancette. Poi le squadre si perdono in qualche errore e fallo di troppo, con San Martino che resta avanti nel punteggio, ma le locali sono ampiamente in partita, anche perché Dixon mette dalla media distanza due buone conclusioni che valgono il 37-40 al 7’. E’ Turcinovic, senza grossi patemi, a prendersi e a segnare la tripla (la settima per le ospiti) del nuovo +8 (45-37 a 1’ e spiccioli all’intervallo. Il primo tempo si chiude sul 47-43 per le venete.

Ma già dai primi minuti del 3° periodo, al cambio campo, l’Alama prende spazio e vantaggio, con Faenza che segna il primo cesto del frangente solo dopo 3’ con Cvijanovic (45-52), ma che, poi, si illumina con un paio di lampi dell’E-Work che riaprono la sfida (51-54 a metà frazione). Le ospiti non ci stanno e spingono forte con Turcinovic che con due tiri dall’arco semplicemente identici e perfetti, lanciano San Martino sul 64-53 a 2’30” dalla sirena. Il quarto si chiude sul 68-54 con il primo canestro dell’ex Vente.

Nell’ultimo parziale le ospiti hanno l’unico obiettivo di mantenere il vantaggio in doppia cifra (80-70 a 4’ dalla fine). Faenza prova a buttarla in bagarre nel finale, con il primo cesto in maglia Faenza per Edokpaigbe (72-82), ma le ospiti non corrono grossi rischi. Cala il sipario sul match sulle triple di Soule e Tagliamento: finisce 87-75 per San Martino in Lupari.

Prossimo impegno per l’E-Work Faenza al “Bocconi Sport Center”, domenica 15 ottobre (alle 18) contro la neopromossa Sanga Milano

il Tabellino di E-WORK FAENZA-SAN MARTINO DI LUPARI 75-87 (parziali: 19-27 / 43-47 / 54-68)

E-Work: Franceschelli, Edokpaigbe 2, C.Ciuffoli, Cvijanovic 21, Tagliamento 11, Peresson 13, Bernabè ne, Spinelli 6, Grande, Dixon 12, Booker 6, Brossman 4. All: Seletti

S.Martino Lupari: D’Alie 14, Guarise 4, Conte 2, Turcinovic 17, Soule 18, Kostowicz 18, Russo 8, Arado 2, Diakhoumpa ne, Vente 4. All: Piazza

Arbitri: Maschio di Firenze (Fi), Ferretti di Nereto (Te) e Forni (Cervia)