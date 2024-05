Serie A1, Faenza vince gara 3 del playout e conquista la salvezza

L'E-Work Faenza rimane in Serie A1 grazie alla vittoria per 81-60 sull'OMEPS Battipaglia.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - Dopo quasi due minuti di errori, Battipaglia è la prima a sbloccare la situazione con il canestro di Seka, ma Faenza risponde con sei punti consecutivi di Tagliamento e si prende il comando del match (7-4). La tensione è palpabile e le due squadre faticano a trovare la via del canestro, restando per altri due minuti senza segnare.

Ferrari prova a scuotere le sue con una tripla e man mano che si entra nel match anche Faenza riesce a entrare in ritmo: al gioco da tre punti di Policari le romagnole rispondono con Peresson e dopo dieci minuti sono davanti per 17-14. Faenza rientra in campo con un parziale di 5-0 che la porta sul +8 (22-14), ma Battipaglia non lascia scappare oltre le avversarie e infatti, con due triple firmate da Ferrari e da Domenguer riesce a risalire fino al -2 (26-24).

Seka e Johnson rispondono a Dixon e Niemojewska, ma poi Faenza trova un parziale di 8-0 che le dà la prima doppia cifra di vantaggio del match, sul 38-28. La tripla di Tagliamento segna addirittura il +11 e le due squadre vanno a riposo sul 41-30.

Faenza inizia bene il terzo quarto e grazie a un parziale di 6-2 si ritrova subito sul +15 (47-32), Battipaglia prova a rispondere con quattro punti consecutivi di Smorto, ma Franceschelli, la tripla di Tagliamento e Dixon portano le padrone di casa sul +18 (54-36). Le campane provano a ricucire lo strappo, ma riescono a riavvicinarsi un po' solo sul finale del quarto, quando chiudono sul 61-48 grazie a un parziale di 2-6 nell'ultimo minuto.

Nell'ultima frazione Battipaglia prova a riavvicinarsi, ma non riesce mai a scendere sotto la doppia cifra di svantaggio. Faenza tocca il massimo vantaggio sul +22 (81-59), prima di chiudere sull'81-60. Tagliamento e Dixon dominano il match con 23 punti a testa e Faenza vince grazie a un ottimo 42% da due punti.



A Battipaglia non bastano i 14 di Smorto: la squadra campana dovrà ora sfidare il Sanga Milano al secondo turno per rimanere in Serie A1.

IL TABELLINO

E-Work Faenza - O.ME.P.S. Battipaglia 81 - 60 (17-14, 41-30, 61-48, 81-60)



E-WORK FAENZA: Franceschelli* 3 (1/2, 0/2), Edokpaigbe, Niemojewska* 4 (2/3 da 2), Cvijanovic 8 (0/1, 2/2), Tagliamento* 23 (2/10, 3/8), Peresson 11 (4/5, 1/2), Bernabe', Gori, Spinelli 5 (2/2 da 2), Grande, Dixon* 23 (8/15 da 2), Brossmann* 4 (2/7 da 2)

Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 21/45 - Tiri da 3: 6/14 - Tiri Liberi: 21/28 - Rimbalzi: 44 13+31 (Brossmann 13) - Assist: 15 (Peresson 6) - Palle Recuperate: 8 (Franceschelli 2) - Palle Perse: 14 (Dixon 3) - Cinque Falli: Franceschelli



O.ME.P.S. BATTIPAGLIA: Seka* 6 (3/5, 0/1), Potolicchio 6 (1/7, 1/3), Cavallo, Chiovato B. 1 (0/1 da 2), Yurkevichus* 4 (1/3, 0/4), Policari 3 (1/2, 0/3), Smorto 14 (7/11, 0/2), Chiovato F. , Johnson* 11 (4/10, 0/1), Milani, Domenger* 7 (1/6, 1/4), Ferrari Calabro* 8 (2/4 da 3)

Allenatore: Dragonetto F.

Tiri da 2: 18/45 - Tiri da 3: 4/23 - Tiri Liberi: 12/14 - Rimbalzi: 37 15+22 (Yurkevichus 9) - Assist: 11 (Ferrari Calabro 4) - Palle Recuperate: 9 (Yurkevichus 2) - Palle Perse: 14 (Potolicchio 2)

Arbitri: Bartoli E., Tirozzi A., Bartolini L.