Playoff Serie B, la Libertas Livorno passa a Faenza al fotofinish

Non bastano il cuore e un PalaCattani caldissimo ai Blacks per portarsi avanti nella serie con la Libertas Livorno. Decisivo è un canestro di Saccaggi a 2’’ dalla fine che chiude un match nervoso e intenso, come era nelle previsioni.

La notizia negativa della serata è però l’infortunio di Poletti, che ha accusato un problema al polpaccio nel secondo quarto dopo aver segnato un canestro, venendo portato fuori dal campo dai compagni di squadra. Ora l’importante è pensare al futuro e a gara 4 che si giocherà domenica alle 18 ancora al PalaCattani.

LA PARTITA

I Blacks partono forte e si portano sul 12-7 poi iniziano a litigare con il canestro e Livorno ne approfitta piazzando un break di 10-0. Faenza continua ad avere difficoltà in attacco, come dimostrano gli ultimi quattro punti del quarto, segnati tutti dalla lunetta.

Al primo riposo si arriva con Livorno avanti 21-16 poi la tensione la fa da padrona ed entrambe le squadre sbagliano l’impossibile, anche tiri ben costruiti. Nasce così un quarto vinto dai romagnoli 7-2 e all’intervallo il punteggio è in perfetta parità 23-23.

Nel secondo tempo le percentuali offensive si alzano ed è Faenza a partire meglio, guadagnando qualche punto di vantaggio e raggiungendo il 47-38 con una tripla di Siberna. Livorno sembra essere troppo nervosa, ma dopo un tecnico subito e l’espulsione di Lucarelli dalla panchina per proteste, si carica di energie nervose e piazza la rimonta.

I Blacks recriminano per non aver sfruttato al meglio questo momento di flessione degli avversari e si ritrovano ad inseguire 53-52 subendo una tripla di Saccaggi. Ora è la Libertas ad avere maggiore inerzia nelle mani, ma Papa

impatta sul 60-60 a 1’44 dalla fine.

Nell’ultimo minuto Vico segna la tripla del sorpasso 63-62 poi non ha fortuna nell’azione successiva. A far saltare il banco è una penetrazione di Saccaggi a 2’’ dalla fine per il 64-63. Garelli chiama un doppio time out, la palla finisce nelle mani di Papa che tira a canestro e Tozzi è bravo stopparlo. Ora testa a gara 4.

IL TABELLINO

Blacks Faenza - Akern Libertas Livorno 63-64 (16-21, 7-2, 26-19, 14-22)



Blacks Faenza: Sebastian Vico 19 (2/7, 2/6), Jessie Begarin 11 (3/7, 1/3), Giovanni Poggi 10 (3/6, 0/2), Francesco Papa 9 (3/8, 1/2), Giacomo Siberna 6 (1/2, 1/2), Andrea Pastore 4 (0/0, 1/4), Mitchell Poletti 2 (1/2, 0/1), Marco Petrucci 2 (1/5, 0/1), Luca Galassi 0 (0/2, 0/2), Pietro Ballarin 0 (0/0, 0/0), Giacomo Naccari 0 (0/0, 0/0), Luca Bendandi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 23 - Rimbalzi: 36 4 + 32 (Giovanni Poggi, Giacomo Siberna, Mitchell Poletti 6) - Assist: 14 (Andrea Pastore 6)



Akern Libertas Livorno: Andrea Bargnesi 13 (2/3, 1/4), Leon Williams 12 (2/2, 2/3), Tommaso Fantoni 12 (4/6, 0/0), Andrea Saccaggi 11 (1/3, 3/7), Luca Tozzi 8 (4/7, 0/3), Francesco Fratto 3 (0/5, 1/5), Antonello Ricci 3 (0/3, 1/7), Gregorio Allinei 2 (0/0, 0/5), Dorin Buca 0 (0/0, 0/0), Nicola Vicenzini 0 (0/0, 0/0), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0), Jacopo Lucarelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 15 - Rimbalzi: 44 10 + 34 (Luca Tozzi 12) - Assist: 14 (Andrea Bargnesi 5)