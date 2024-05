Playoff Serie B, i Blacks Faenza cadono sul campo della Libertas Livorno

I Blacks perdono la prima sfida con la Libertas, ma lunedì alle 20.45 avranno la possibilità di riscattarsi in gara 2 che sarà ancora a Livorno.

I Raggisolaris giocano una buona partita dal lato caratteriale, ma pagano l’intensità mostrata dai toscani nel primo quarto che permette loro di acquisire un vantaggio di 14 punti e di mantenere l’inerzia fino alla fine nonostante la reazione faentina.

Un applauso ai tifosi dei Raggisolaris che hanno sostenuto in grande numero la squadra.

LA PARTITA

La Libertas sfodera subito l’aggressività difensiva e a farne le spese è soprattutto Papa che commette tre falli in poco più di due minuti. Faenza prova a reggere comunque l’urto, ma inizia a soffrire quando l’Akern pressa sugli esterni non consentendo di costruire gioco e a rimbalzo fa la voce grossa.

Armi che le permettono di portarsi sul 24-10 con una tripla di Bargnesi. I Blacks piazzano però un break di 7- 0 per il 17-24 costringendo coach Andreazza al time out. Al rientro in campo la Libertas sfodera lo stesso parziale e al primo riposo conduce 31-17.

Nel secondo quarto la manovra offensiva dei Raggisolaris è più fluida e sotto canestro trovano le contromisure a Livorno. I toscani sono bravi a rispondere con canestri pesanti ogni volta in cui i Blacks si rifanno sotto, come nel finale di primo tempo quanto Pastore sigla il 35-43: dalla lunetta Allinei segna i liberi del 45-35 dell’intervallo.

Nel secondo tempo Faenza continua a provare la rimonta, ma la Libertas risponde con i suoi tiratori, toccando il 63-47. Un parziale che non fa demordere i Blacks, bravi a crederci e a lottare fino alla fine, mostrando di volersi riscattare già in gara 2. Finisce con Livorno che vince 83-68.

IL TABELLINO

Akern Libertas Livorno - Blacks Faenza 83-68 (31-17, 14-18, 18-14, 20-19)



Akern Libertas Livorno: Francesco Fratto 17 (2/3, 3/6), Gregorio Allinei 12 (1/3, 2/9), Tommaso Fantoni 11 (3/5, 0/0), Antonello Ricci 10 (1/2, 2/5), Andrea Bargnesi 9 (1/3, 1/2), Dorin Buca 8 (4/5, 0/0), Luca Tozzi 7 (1/5, 1/2), Andrea Saccaggi 5 (1/2, 1/4), Leon Williams 4 (1/1, 0/1), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0), Nicola Vicenzini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 26 - Rimbalzi: 43 8 + 35 (Francesco Fratto, Tommaso Fantoni 8) - Assist: 20 (Leon Williams 8)



Blacks Faenza: Andrea Pastore 15 (3/4, 3/7), Sebastian Vico 14 (5/8, 0/5), Marco Petrucci 12 (0/4, 3/6), Mitchell Poletti 8 (2/5, 0/2), Giacomo Siberna 7 (2/3, 1/3), Giovanni Poggi 5 (0/4, 1/1), Jessie Begarin 4 (1/4, 0/2), Francesco Papa 3 (0/0, 1/2), Luca Galassi 0 (0/1, 0/1), Pietro Ballarin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 20 - Rimbalzi: 33 8 + 25 (Giacomo Siberna 7) - Assist: 11 (Andrea Pastore, Sebastian Vico 3)