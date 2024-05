Playoff, la serie con Livorno si sposta a Faenza: come seguirla in tv e streaming

Lasciata Livorno dopo due gare intense e vibranti, la serie play off tra Blacks e Akern Libertas si sposta al PalaCattani di Faenza per il terzo atto della sfida, in programma venerdì alle 20.30.

Un match che avrà una splendida cornice di pubblico dato che oltre ai tanti faentini sono attesi molti supporters livornesi. I biglietti si possono acquistare on line su LiveTicket oppure nella sede di via Nazario Sauro oggi dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 19 e domani dalle 9 alle 13.

Per disposizioni della questura, le biglietterie resteranno chiuse il giorno della partita. La sfida sarà visibile anche online sulla piattaforma LNP Pass.

IL PROGRAMMA DELLA SERIE

GARA 1 Akern Livorno – Blacks Faenza 83-68

GARA 2 Akern Livorno – Blacks Faenza 62-67

GARA 3 Venerdì 10 maggio ore 20.30: Blacks Faenza – Akern Livorno

GARA 4 Domenica 12 maggio ore 18: Blacks Faenza – Akern Livorno

EVENTUALE GARA 5 Mercoledì 15 maggio ore 20.45: Akern Livorno – Blacks

IL PREPARTITA

“L’errore più grande che possiamo commettere è dare qualcosa per scontato, pensando che la gara di domani sarà simile alle precedenti – afferma coach Luigi Garelli -. Il filo conduttore della serie resterà l’intensità difensiva, mentre le variabili saranno tantissime. Ci saranno novità tattiche o giocatori che magari fino ad oggi sono stati in ombra che diventeranno protagonisti e quindi dovremo essere pronti a tutto e a contrastare le mosse dei nostri avversari".

E ancora: "La terza gara di una serie non è fondamentale, ma è importante perché mette all’angolo la squadra che perde, non potendo sbagliare la partita successiva e quindi ci sarà ancora maggiore agonismo. In gara 2 abbiamo capito che soltanto difendendo in quella maniera potremo essere competitivi e che se saremo quelli di gara 1 non avremo possibilità. Sicuramente un aiuto in più arriverà dal nostro pubblico che ci inciterà nelle difficoltà come ha sempre fatto”.