Basket Ravenna, arriva il primo innesto per la nuova stagione

È Gabriel Dron il primo innesto del nuovo Basket Ravenna, che prenderà forma sotto la guida di Coach Massimo Bernardi. Playmaker di 176 cm, classe 2002, di Milano, Gabriel approda in giallorosso dopo due positive stagioni a Bisceglie: nel 2022/23 oltre 11.5 punti di media (43% da 2, 42% da 3), con 3.6 rimbalzi e 3 assist in oltre 29’ di utilizzo.

“Non ho avuto dubbi a scegliere Ravenna - dichiara il nuovo play del roster giallorosso - perché so che è una società seria che so aver sempre lavorato bene. Mi hanno parlato bene anche della città e tra l’altro è anche non troppo distante da casa. Quando mi ha chiamato il Coach ho avuto subito una bellissima impressione, perché parlandoci mi ha trasmesso grande fiducia e voglia di fare".

E ancora: "Sono molto motivato dal fatto di far parte di una squadra giovane e ho grande fiducia nella filosofia di gioco impostata dal Coach, con grande intensità, anche perché penso di essere un giocatore che, anche quando le cose in attacco non riescono al meglio, si impegna a dare il massimo in difesa".

"Il campionato - conclude Dron - è relativamente nuovo e dovremo scoprirlo, ma il mio obiettivo per quest’anno è fare il meglio possibile, sia a livello individuale che di squadra”.