Faenza ospita Fabriano, Lotesoriere: "Abbiamo un roster pronto per affrontare simili partite"

Inizia dal PalaCattani una settimana di fuoco per i Blacks Faenza. Una settimana che li vedrà scendere in campo tre volte in pochi giorni. Domenica alle 18 arriverà la lanciatissima RistoPro Fabriano, in serie positiva da cinque partite, poi ci sarà la trasferta ad Ozzano mercoledì alle 21 ed infine tornerà a Faenza per il derby con la Vitus Imola in programma domenica 18 alle 18.

Un trittico che i Raggisolaris affronteranno avendo come sempre come arma in più la spinta dei loro tifosi, presenti in grande numero anche nelle recenti trasferte a Vicenza e a Lumezzane.

Durante l’intervallo della partita con Fabriano, sfileranno tutte le squadre della Raggisolaris Academy dei corsi di Faenza, Cotignola e Barbiano, dalla Divisione Regionale 1 fino al Baby Basket.

I biglietti si possono acquistare on line sul sito LiveTicket o domenica dalle 17 alle biglietterie del PalaCattani.

L’AVVERSARIO: LA RISTOPRO FABRIANO

La Ristopro Fabriano ha cambiato marcia da quando a metà gennaio è arrivato in panchina Andrea Niccolai. I marchigiani non hanno mai perso da quel giorno, inanellando una serie di cinque vittorie consecutive che li ha portati al quinto posto insieme a San Severo. Proprio il colpo in terra pugliese è stato il successo più importante ottenuto nelle ultime settimane dalla Ristopro.

Fabriano ha un ottimo roster e infatti aveva soltanto bisogno di una scossa per rialzare la testa dopo un momento di flessione ed è arrivata proprio con Niccolai. Altro fattore determinante è stato Matteo Negri, guardia tiratrice da 11.8 punti di media, che ha iniziato a segnare con continuità dopo aver superato i problemi fisici con cui ha convissuto nei primi mesi della stagione.

Oltre a lui i giocatori chiave del roster marchigiano sono i ‘soliti’ senatori Nicolas Stanic, play da 14.5 punti di media, e Simone Centanni, che viaggia a 16.5 punti ad incontro ed è reduce dal ‘trentello’ segnato contro Ozzano nella scorsa giornata di campionato. Nel reparto esterni ci sono anche l’ex di turno Paolo Bandini, play visto in maglia Raggisolaris nel 2023/23, e il play\guardia Francesco Gnecchi.

Anche sotto canestro non mancano la fisicità e la qualità, con un terzetto di grande livello. Alberto Bedin sta disputando un campionato molto positivo da 9.6 punti e 7.2 rimbalzi di media, e forma con il croato Vlatko Granic (14.5 punti) una temibile coppia di lunghi, senza dimenticare le qualità di Yannick Giombini, ala preziosissima che porta solidità e punti dalla panchina. Nelle rotazioni dei pivot c’è anche Samuel Nkot Nkot, a Faenza nello scorso campionato, arrivato a Fabriano a gennaio dall’Attila Basket Recanati, formazione della C Gold marchigiana.

Completano il roster gli under classe 2006 Alex Carsetti (ala) e Samuele Romagnoli (guardia). Durante il mercato invernale sono stati ceduti Francesco Rapini e Jacopo Rapetti. Oltre a Bandini e Nkot Nkot, ex di turno sarà anche Francesco Papa, capitano e leader di Fabriano nello scorso campionato. Con la Ristopro, l’ala ha anche vinto il campionato di serie B nel 2021/22.

Raggisolaris e Fabriano si sono affrontate due volte in stagione: in Supercoppa, dove vinsero i faentini 98-72, e in campionato, dove prevalsero i marchigiani 100-83. Quella di domenica sarà la sesta sfida tra le due società, e il bilancio vede Fabriano avanti 3-2.

IL PREPARTITA DI COACH LOTESORIERE

“Affrontiamo ancora una volta una squadra che sta attraversando un ottimo momento – afferma coach Alessandro Lotesoriere – e quindi dovremo avere la massima attenzione. Abbiamo un roster pronto per affrontare simili partite e domenica avremo anche stimoli ulteriori perché ritorneremo a giocare in casa. Vogliamo vincere per regalare una soddisfazione ai nostri tifosi, ricambiando l’affetto che ci hanno sempre dato e che si è visto anche nelle ultime due trasferte".

L'assetto della Ristopro "Fabriano ha trovato un ottimo assetto con l’arrivo di Niccolai e le cinque vittorie consecutive lo dimostrano. In difesa è molto aggressiva, mentre in attacco cavalca le caratteristiche individuali dei suoi giocatori: è una squadra molto pericolosa nei primi secondi dell’azione, ma è anche brava a leggere il gioco e a trovare sempre la soluzione giusta.

Gerarchie "Inoltre ha gerarchie ben precise con protagonisti importanti che riescono ad essere decisivi, ma anche i gregari danno un grande contributo, perché sono ben inquadrati e sanno benissimo cosa devono fare in campo. Come sempre però dovremo pensare prima di tutto a noi stessi e a giocare la miglior partita possibile”.