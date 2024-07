Colpo in entrata per l'OraSì Ravenna: ecco Michele Munari

L'OraSì Basket Ravenna comunica di aver ingaggiato Michele Munari per la stagione sportiva 2024/2025.

Il giocatore, classe 2005, ha iniziato il proprio percorso nelle giovanili di Forlì, squadra con cui è cresciuto e migliorato nel corso degli anni, fino ad ottenere, nella scorsa stagione, la convocazione in prima squadra giocando nel campionato di serie A2.

Sempre nella stagione 2023/2024, Michele ha partecipato anche al campionato nazionale d'eccellenza under 19, facendo registrare 15 punti di media ed andando più volte sopra i 20 punti segnati, con un massimo di 26 in una singola partita.

Le parole di Munari e Gabrielli

Le prime parole e le prime emozioni del giocatore: "Sono grato alla società per la fiducia e per l'opportunità che mi è stata data. Sono contento di iniziare il mio percorso a Ravenna, sia perché ho già vissuto per quattro anni in Romagna trovandomi molto bene, sia perché Ravenna rappresenta una piazza importante. Sono impaziente di iniziare la nuova stagione e di conoscere i compagni ed i tifosi. Ho parlato con l'allenatore al telefono e da subito mi ha trasmesso fiducia. Inoltre ho già sentito parlare delle sue qualità e so che ha molta esperienza anche nel lavoro con i giovani. Ho parlato anche con la dirigenza, che mi ha spiegato l'ambiente di Ravenna e l'intenzione di creare un gruppo serio con la voglia di lavorare al massimo. Tutto ciò mi ha ulteriormente invogliato a far parte di questa squadra, con l'intenzione di sfruttare questa stagione per migliorare tanto ed imparare il più possibile. Sono contento del fatto che si stia formando una squadra giovane, energica e con l'idea di correre molto, perché mi piace questo tipo di approccio e mi troverò sicuramente bene in campo."

Le prime parole di coach Gabrielli: "Michele è un giocatore che può offrire, sia in attacco che in difesa, brillantezza ed energia, due qualità che devono essere dei capisaldi soprattutto per quanto riguarda i ragazzi più giovani del roster. Quest'anno Michele si confronterà con un campionato molto impegnativo, per questo mi aspetto molti miglioramenti nel corso della stagione. Inoltre ritengo che possa essere un giocatore molto utile alla squadra, soprattutto nel corso di un campionato lungo come quello che ci aspetta."