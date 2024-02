I Blacks Faenza masticano amaro, il derby lo vince la Virtus Imola

Sfugge negli ultimi secondi la vittoria nel derby con la Virtus Imola. I Blacks pagano una serata al tiro negativa e soprattutto la mancanza di freddezza nei momenti chiave del match per chiudere l’incontro.

Imola è stata comunque brava a restare sempre in scia degli avversari e ad imporsi nel concitato finale.

LA PARTITA

Il primo tempo è di marca giallonera, con la Virtus che comanda subito i giochi e imbriglia i Blacks con la difesa, non permettendo loro di giocare in attacco con Fluidità. Cinque punti di Vico alla fine del primo quarto permettono ai faentini di restare in scia (12-15).

Poi i Raggisolaris passano a condurre 25-22, ma subiscono un break di 11-0 (25-33). All’intervallo lo svantaggio è 31-38 e al ritorno in campo arriva la grande reazione.

Un parziale di 16-2 permette a Faenza di portarsi sul 47-40, ma la Virtus risponde subito e passa a condurre 52-55 a fine terzo quarto. La partita diventa accesa e si lotta punto a punto ed infatti a 2’’ dalla fine il punteggio è di perfetta parità: 62-62.

La giocata decisiva la firma Barattini con un gioco da tre punti che vale il 70-64 a 44’’ dalla sirena. Tra liberi segnati da Imola (4/4) e triple faentine (Vico e Begarin) si arriva sul 72-74 a 12’’, quando Barattini ritorna in lunetta e segna i liberi del definitivo 76-72.

IL TABELLINO

Blacks Faenza - Virtus Imola 72-76 (12-15, 19-23, 21-17, 20-21)



Blacks Faenza: Sebastian Vico 25 (4/5, 4/8), Jessie Begarin 19 (4/7, 3/8), Giacomo Siberna 9 (3/6, 1/2), Giovanni Poggi 7 (3/5, 0/2), Mitchell Poletti 6 (2/9, 0/4), Andrea Pastore 3 (0/1, 1/5), Luca Galassi 2 (1/1, 0/1), Marco Petrucci 1 (0/3, 0/1), Francesco Papa 0 (0/2, 0/1), Pietro Ballarin 0 (0/0, 0/0), Moustapha Ndiaye 0 (0/0, 0/0), Marcel Belmonte 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 15 - Rimbalzi: 40 16 + 24 (Mitchell Poletti 12) - Assist: 24 (Jessie Begarin 9)



Virtus Imola: Daniel Ohenhen 19 (8/12, 0/0), Dario Masciarelli 17 (2/4, 3/5), Gioacchino Chiappelli 16 (1/6, 4/5), Marco Barattini 7 (1/2, 0/5), Francesco Magagnoli 5 (0/2, 1/4), Jacopo Aglio 5 (0/4, 1/1), Richard ygor Morina 5 (1/1, 1/1), Marco Morara 2 (1/3, 0/2), Lorenzo Dalpozzo 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Vannini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 24 - Rimbalzi: 33 9 + 24 (Daniel Ohenhen 10) - Assist: 21 (Marco Barattini 8)