OraSì Ravenna, un colpo per il roster di Coach Bernardi: arriva un play/guardia

Il Basket Ravenna Piero Manetti comunica di aver tesserato il giocatore Karlo Uljarevic, guardia/ play croato di 190 cm. nato a Osijek il 20 novembre 1998, proveniente dallo Škrljevo squadra impegnata nel massimo campionato croato.

Uljarevic nasce cestisticamente nel Cibona Zagabria dove inizia la sua carriera agonistica nel 2014/15 rimanendo nello storico club croato fino al 2018/19 quando passa, durante la stagione agonistica. allo Škrljevo, squadra croata impegnata anch'esso nella Lega principale del paese.

La carriera di Karlo Uljarevic

La stagione successiva (2019/20) passa allo Zadar di Zara con cui gioca sia nella Lega Nazionale che nella Lega Adriatica. Nel 2020/21 eccolo al Gorica dove gioca per tre stagioni prima di ritornare nuovamente in questa stagione allo Škrljevo con cui ha disputato 15 partite con ottime cifre come dimostrano i 16.5 p. ti, i 4.4 rimbalzi ed i 6.7 assist in quasi 34 min. di gioco a match.

Negli anni trascorsi al Cibona il giocatore ha maturato una significativa esperienza internazionale essendo stato convocato nelle nazionali giovanili croate: nel 2014/15 per gli Europei Under-16, nel 2015/16 per gli Europei Under-18 e nel 1016/17, come anche nel 2018/19, in quella Under-20.

Nel 2017/18 e nella stagione successiva è stato convocato anche dalla Nazionale maggiore croata per le qualificazione della FIBA World Cup.

Sempre con la maglia del Cibona, è stato protagonista nel 2015/16 dell’”Adidas Next GEN Tournament", manifestazione Under-18 in cui, nelle quattro partite disputate, Uljarevic tenne una media di 20 p. ti, 6.5 rimbalzi e 6.8 assist.

Uljarevic è stato regolarmente tesserato e sarà tra i convocati della partita di domenica contro l’Andrea Costa Imola. Giocherà con la maglia numero 0.