L'OraSì Ravenna ha deciso: scelto il tecnico per la stagione 2024-2025

La società Basket Ravenna comunica in una nota di stampa di aver raggiunto un accordo annuale per il ruolo di capo allenatore con Andrea Gabrielli.

La carriera di Gabrielli

Il coach pesarese, classe 1976, inizia la propria carriera nel settore giovanile della Victoria Libertas Pesaro. Dopo l'esperienza a Riva del Garda, nel 2006 inizia la sua prima avventura in serie A, come responsabile delle giovanili dell'Aquila Trento e come responsabile tecnico territoriale della FIP Trentino Alto Adige per il settore maschile.

Nei vari anni passati tra serie B e C, si ricordano la vittoria del campionato con la Costa Volpino nel 2011 e con la Virtus Riva del Garda nel 2017. Il nuovo allenatore giallorosso arriva a Ravenna dopo una stagione alla guida della Pallacanestro Senigallia, con cui ha raggiunto i quarti di finale dei play-off.

Proprio a Senigallia, nella stagione 2021/2022, Gabrielli ha allenato Luca Bedetti, che con Ravenna raggiunse la promozione nel secondo campionato nazionale.

Gabrielli: " La mia pallacanestro è basata su rotazioni ampie"

Le prime parole del nuovo coach giallorosso: "Sono orgoglioso che una piazza importante come Ravenna abbia pensato alla mia figura per cominciare un campionato che si preannuncia molto competitivo. Ringrazio la società che mi ha accolto con gentilezza e familiarità. Siamo già al lavoro per costruire un roster agguerrito che possa dare del filo da torcere a tutti. La mia pallacanestro è basata su rotazioni ampie, per garantire aggressività su entrambe le metà del campo, e sulla condivisione della palla. Cercheremo di costruire una squadra giovane, che possa farci divertire ma soprattutto far divertire i tifosi".

Il commento direttore generale Bottaro

Le parole del direttore generale Bottaro: "Andrea Gabrielli è il profilo ideale per Ravenna, essendo un allenatore dalle grandi capacità tecniche ed umane, aspetti a cui questa società tiene particolarmente. Il coach ha le caratteristiche giuste per inserirsi in un ambiente come quello giallorosso, professionale ma sempre vicino alla gente. La sua esperienza pluridecennale sarà un valore aggiunto in questo momento molto importante della sua già significativa carriera".