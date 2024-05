Blacks Faenza stasera scattano i Playoff: si apre la serie con la Libertas Livorno

Si alza il sipario sul quarto di finale play off tra Akern Libertas Livorno e Blacks. Il primo atto andrà in scena domani alle 20.45 in un PalaMacchia che si preannuncia tutto esaurito e dove ci saranno anche molti tifosi faentini.

I biglietti si possono acquistare su TicketMaster e quelli della curva ospiti soltanto on line: i giorni delle partite a Livornosaranno chiuse le biglietterie del settore ospiti.

IL PROGRAMMA DELLA SERIE

Gara 1 Sabato 4 maggio ore 20.45: Akern Livorno – Blacks Faenza;

Gara 2 Lunedì 6 maggio ore 20.45: Akern Livorno – Blacks Faenza

Gara 3 Venerdì 10 maggio ore 20.30: Blacks Faenza – Akern Livorno;

Eventuale gara 4 Domenica 12 maggio ore 18: Blacks Faenza – Akern Livorno;

Eventuale gara 5 Mercoledì 15 maggio ore 20.45: Akern Livorno – Blacks Faenza

L’AVVERSARIO

L’Akern Libertas Livorno si presenta ai play off con statistiche da record che testimoniano tutta la sua forza. In campionato ha conquistato 54 punti chiudendo al secondo posto nel girone A alle spalle dei cugini della Pielle, perdendo soltanto due partite in casa (l’ultima il 22 ottobre) e sfoggiando la miglior difesa di tutta la serie B Nazionale con soltanto 69.1 punti subiti di media.

Numeri che evidenziano la forza del gruppo di coach Marco Andreazza, che ha un ottimo mix di giocatori d’esperienza e di giovani di valore.

Francesco Fratto, ala\pivot salito in A2 con Fabriano e Chiusi, Tommaso Fantoni, centro con un lungo passato nel secondo campionato nazionale, Andrea Saccaggi, guardia che ha vinto la B con Rimini due anni fa, Jacopo Lucarelli, guardia al rientro da un lungo infortunio e miglior realizzatore dei livornesi, e la guardia Antonello Ricci sono abituati a campionati di vertice e a lottare per le promozioni e intorno a loro ci sono tanti giocatori che sono già stati protagonisti in serie B.

Nel reparto esterni ci sono il playmaker Andrea Bargnesi, classe 2001 e già decisivo da tempo in questa categoria, e la guardia Gregorio Allinei (2004), esploso durante la stagione, mentre sotto canestro brillano Luca Tozzi, arma in più dalla panchina e veterano della B nonostante sia nato nel 1999, e il pivot Dorin Buca, un 2002 alto 2.16 m.

Di grande impatto è anche l’olandese Leon Williams che vanta presenze nella nazionale del suo paese, classico regista che fa girare molto bene la squadra e che riesce anche ad essere efficace con il suo tiro.

Ha dovuto chiudere in anticipo la stagione la guardia Diego Terenzi, arrivato nei mesi scorsi da Vicenza, infortunatosi a fine marzo al legamento crociato del ginocchio anteriore destro e operatosi nei giorni scorsi.

Completo il roster Samuele Balestri, guardia\ala del 2004, Nicola Vicenzini, play\guardia del 2004, e Federico Madeo, play\guardia del 2005.

Gli ex di turno siedono entrambi sulla panchina dei Blacks: Luigi Garrelli e Matteo Pio hanno infatti portato la Libertas alla finale play off nella stagione 2020/21, persa 3-2 contro la Bakery Piacenza. Proprio a quella stagione risale l'unico precedente tra Libertas e Raggisolaris: a vincere furono i livornesi 70-85.

IL PREPARTITA

“Stanno per iniziare play off anomali – sottolinea coach Luigi Garelli – perché per la prima volta c’è stata una sosta tra la fine della stagione regolare e l’inizio della post season e quando si ritorna in campo dopo una pausa ci sono sempre delle incognite: ovviamente questo vale per tutte le sedici qualificate. Noi ci presentiamo pronto e dopo aver lavorato bene, con il morale alto e ben sapendo che soltanto giocando al massimo potremo essere competitivi.

Sulla Libertas Livorno c’è poco da dire: è una squadra lunga e completa in ogni reparto con dieci giocatori nelle rotazioni e tanti di loro possono essere impiegati in più ruoli, dando così la possibilità di avere infinite varianti tattiche. Il secondo posto in classifica conferma il suo valore, ma è importante sottolineare che in stagione ha ottenuto sempre ottimi risultati con le prime della classe, mentre i passi falsi sono arrivati con le squadre di medio-bassa classifica.

Ha un roster con giocatori d’esperienza come Fratto, Saccaggi, Lucarelli, Fantoni e Ricci che da anni giocano campionati di alto livello e in squadre ambiziose, ma direi che tutti sono abituati ai play off. L’unica eccezione è Allinei, che è stato molto bravo a farsi trovare pronto quando è stato impiegato molti minuti a causa degli infortuni, mostrando di poter farsi valere in questo campionato. Poi ci sono Williams, playmaker che dopo un periodo di adattamento alla nostra pallacanestro è diventato determinante, Bargnesi, Tozzi e Buca, tutti giocatori che danno un grande contributo.



La forza della Libertas è nella difesa, la migliore di tutta la B, e questa sarà la chiave più determinante della serie. Dovremo pareggiare sempre la loro intensità difensiva e avere grande personalità, cancellando quegli alti e bassi che purtroppo non sempre abbiamo limitato. Se mostreremo continuità e difenderemo in maniera ottimale come abbiamo fatto ad esempio con Roseto, avremo possibilità, ma se saremo altalenanti difficilmente terremo testa ai nostri avversari. Ovviamente ci sono tanti aspetti tattici da guardare contro una simile squadra, ma tutto dipenderà dalla nostra difesa”.