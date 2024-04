OraSi, stasera il Derby con Faenza. Bernardi: "Sappiamo bene il piano partita"

Siamo arrivati all'ultimo capitolo della stagione 2023-2024 del Campionato di Serie B Nazionale di Basket maschile, una stagione che ha già portato la OraSi Ravenna al risultato programmato, quello della salvezza.

L'ultimo atto della stagione è però il derby con la Blacks Raggisolaris Faenza e allora ecco che Coach Massimo Bernardi anticipa i temi tecnici e le aspettative su questa sentita sfida.

Coach Bernardi: "La stagione si chiude con la squadra che è cresciuta molto"

Il Derby - "Ci teniamo a chiudere la stagione nel miglior modo possibile per rispetto verso tutto il lavoro che abbiamo fatto, verso la società e verso i nostri tifosi. La settimana è trascorsa normalmente, a parte Nikolic alle prese con il problema al ginocchio destro, dovevamo recuperare le energie nervose e ci siamo comunque allenati bene. Sappiamo che la partita è importante per tutti perché è un derby ed è un'ottima occasione per poter chiudere bene il campionato".

Una riflessione sulla stagione - "La stagione si chiude con la squadra che è cresciuta molto. Abbiamo giocato bene producendo una buona qualità di basket anche nelle tre partite decisive del campionato come la trasferta di Ozzano, in casa con Padova e con Vicenza dimostrando che abbiamo lavorato seriamente sapendo anche unire la qualità del gioco ai risultati. Questo mi fa essere orgoglioso dei miei ragazzi e del lavoro che abbiamo fatto insieme che ci ha permesso di garantire alla società ed ai tifosi la permanenza diretta nella categoria".

La Raggisolaris - "Mi aspetto una partita in cui Faenza si appresta a giocare la parte più importante della loro stagione cioè i playoff. Hanno inserito la guardia/play francese Begarin che è un ottimo giocatore e poi hanno cambiato Aromando con Poletti, lungo validissimo che non scopro certo io. Sarà una partita tecnicamente e fisicamente molto molto complicata perché loro sono forti e fisici e hanno molta esperienza. Ci siamo preparati bene e vogliamo, come dicevo prima, fare una buona gara giocandoci tutte le nostre carte per portare a casa i due punti. Sappiamo bene quello che è il piano partita contro Faenza. Vogliamo essere concentrati ed attenti per giocare con molta energia e creare dei problemi al loro gioco".