A Lugo una grande sfida per gli alluvionati: l'amichevole tra Aquila Basket e Alba Berlino

Due formazioni di respiro internazionale e grandi campioni in campo per solidarietà: il 23 settembre a Lugo la Dolomiti Energia Trentino giocherà un match particolarmente significativo contro l’Alba Berlino (palla a due alle 19.30). Un test prestigioso dal punto di vista sportivo, che mette l’Aquila Basket di fronte all’ambiziosa formazione di Eurolega, ma soprattutto un’occasione in più per sostenere il territorio romagnolo duramente colpito dall’alluvione dello scorso maggio.

"Questa solidarietà che va ben oltre i confini del nostro territorio ci commuove – ha detto il sindaco di Lugo Davide Ranalli -. Aquila Basket è stata tra le prime realtà che ci ha fatto sentire la sua vicinanza ma non si è voluta fermare e siamo arrivati a questo prestigioso appuntamento. Il fatto che la partita si tenga nel luogo, il Palazzetto di via Sabin, che nei giorni dell'alluvione ha accolto tante persone sfollate, è un filo rosso che ci conduce da quei giorni tragici a un percorso di rinascita. Grazie a Aquila Basket e a Basket Lugo per il prezioso supporto che fornisce alla partita".

Lugo non è certo un luogo casuale per questo appuntamento di preseason dell’Aquila Basket: Lugo è un comune in cui la Protezione Civile del Trentino si è impegnata molto nelle settimane dell’alluvione per contribuire a ripristinare la normalità. Inoltre Lugo è storicamente legato al Trentino per il grande aiuto che diede a Mori nel primo dopoguerra: proprio al comune romagnolo la Fondazione Aquila per lo Sport Trentino, grazie ad una cena di raccolta fondi andata in scena a Levico lo scorso giugno, aveva destinato i 20.000 euro raccolti anche grazie ad un’asta di beneficenza.

“Per noi sarà un grande piacere e un grande orgoglio poter giocare a Lugo di Romagna: Aquila Basket è un club che da sempre si impegna in ambiti non strettamente sportivi, ma che contribuiscano alla crescita della comunità in cui opera – ha sottolineato il presidente di Aquila Basket Luigi Longhi - . Questa amichevole contro l'Alba Berlino è un altro gesto concreto che mettiamo in campo: la cena di solidarietà dello scorso giugno è stata il primo passo, ma non ci bastava. E poi permettetemi una nota personale: sono nato e cresciuto a Mori, un paese trentino legato a Lugo per la grande solidarietà e il supporto che la comunità romagnola dimostrò nel dopoguerra del primo conflitto mondiale. Una storia di cui sentivo parlare i miei nonni crescendo e che oggi rende ancora più significativo il nostro contributo alla causa. La partita dal punto di vista sportivo ci metterà di fronte a una formazione di caratura internazionale, una squadra di Eurolega che può contare su due talenti azzurri come Gabriele Procida e il "nostro" Matteo Spagnolo, e su un fresco campione del mondo come Johannes Thiemann. Sarà un bel test in vista dell'inizio del campionato della settimana successiva e sono sicuro che saranno molti i tifosi che saranno presenti in tribuna. Un ringraziamento particolare al Comune di Lugo e a tutte le istituzioni locali, ad Alba Berlino e al Basket Lugo, società che ha lavorato e sta lavorando con grande entusiasmo e competenza per l'organizzazione dell'evento".

Il supporto tecnico in loco è garantito da Basket Lugo che si è messa a disposizione per questa bella occasione. I biglietti per assistere a questa speciale amichevole sono disponibili da oggi al prezzo speciale di 10 euro (ingresso gratuito per i bambini sotto i 6 anni). Prenotazioni a info@basketlugo.it. Sarà possibile ritirare i biglietti il 22 settembre dalle 17 alle 19 al Palazzetto dello Sport. Eventuali biglietti non ritirati saranno rimessi in vendita il giorno della partita. “Siamo orgogliosi e felici di dare supporto a questo grande appuntamento – spiega Roberto Ronchi di Basket Lugo - , una partita che porterà beneficio anche in termini di spirito sportivo. Un bel regalo che accogliamo con entusiasmo”.