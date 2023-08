Basket Serie B: Il giovane Matteo Guardigli completa il roster dell’OraSì

Il giovane lungo Matteo Guardigli si aggiunge al roster della nuova OraSì Ravenna, che si appresta a radunarsi domani, martedì 22 agosto, mattina per cominciare la stagione nella nuova Serie B nazionale. Il giovane forlivese si aggrega alla pattuglia di giovani e giovanissimi ravennati che porteranno il loro contributo alla causa giallorossa.

Ala/centro, classe 2003, 202 cm per 100 kg, Matteo arriva a Ravenna dalla Pallacanestro Forlì, nella scorsa stagione aveva già totalizzato 25 presenze in Serie B con la maglia di Oleggio, collezionando 2.4 punti e 1.76 rimbalzi in oltre 10’ di utilizzo medio