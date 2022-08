Raggisolaris: Mazzagatti e Ragazzini in doppio tesseramento con Lugo

Una stagione sull’asse Faenza – Lugo. Gian Luca Mazzagatti e Nicolò Ragazzini saranno al servizio di coach Garelli nei Raggisolaris, ma grazie al doppio tesseramento si alleneranno e giocheranno anche con il Basket Lugo, formazione di serie C Silver emiliano-romagnola. Una decisione presa dalla dirigenza e dallo staff tecnico per farli crescere e maturare.

Gian Luca Mazzagatti, centro classe 2003, è alla seconda stagione con i Raggisolaris, ma è reduce da una annata da dimenticare. La rottura del menisco laterale del ginocchio destro a fine settembre proprio alla vigilia della Final Eight di Supercoppa, lo ha condizionato per tutto il campionato ed infatti ha chiuso con 3 presenze in Supercoppa e altrettante in regular season. Ora che fisicamente è a posto, è alla ricerca del riscatto.

Anche Nicolò Ragazzini è alla seconda esperienza nei Raggisolaris dopo quella del 2020/21 dove debuttò anche in serie B. Ala del 2004, Ragazzini arriva in prestito dal Faenza Basket Project. Dopo il doppio tesseramento con la serie B dei Raggisolaris e la Promozione del Faenza Basket Project nella stagione 2019/20, Ragazzini ha gioca nell’International Imola in D nel 2021/22 e ora è pronto alla doppia avventura tra Raggisolaris e Lugo.