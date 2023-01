Grazie ad una buona prova del collettivo e alle alte percentuali offensive i Blacks vincono il Memorial Seganti-Tampieri disputatosi a Lugo contro la Virtus Imola. I Raggisolaris, che non hanno schierato Vico e Molinaro a scopo precauzionale, hanno fatto le prove generali in vista della difficile trasferta di domenica a Senigallia.

Primo quarto all’insegna delle triple per i Blacks. Con ben cinque tiri dall’arco i Raggisolaris volano sul 23-12 poi nel finale di periodo la Virtus ricuce il gap fino al 22-25. Il riposo fa bene ai faentini che rientrano in campo con grande determinazione riprendendo subito in mano l’inerzia. I tagli a canestro di Siberna, le altissime percentuali offensive di Petrucci e un buon gioco di squadra fanno volare i Blacks sul 40-28, vantaggio che tocca anche il +19 (54-35) poco prima dell’intervallo dove si arriva sul 54-37. Da sottolineare le prestazioni di Mazzagatti e Nkot Nkot, fattisi valere soprattutto in difesa.

Nel secondo tempo l’attacco si inceppa e così la Virtus ritorna sotto non riuscendo però mai a spingersi oltre i dieci punti di svantaggio. Ancora una volta però i Blacks riordinano in fretta le idee e negli ultimi quindici minuti ritornano a segnare con grande continuità e a vincere la lotta a rimbalzo raggiungendo anche il +20 (84-64) grazie ad un canestro di Siberna. Finisce 93-70.

Blacks Faenza 93 - Virtus Imola 70 (25-22; 54-37; 73-56)

FAENZA: Bandini 1, Siberna 18, Vico ne, Mazzagatti, Poggi 10, Voltolini 17, Molinaro ne, Petrucci 20, Aromando 16, Ragazzini 3, Pastore 6, Nkot Nkot 2. All.: Garelli.

IMOLA: Mladenov 10, Galassi 22, Carta 2, Tommasini 3, Aglio 15, Magagnoli 11, Soliani 2, Milovanovic 1, Ronca 1. All.: Regazzi

Arbitri: Alessi - Foschini

Note. Parziali: 25-22; 54-37; 73-56.