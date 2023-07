Mercato Blacks: Giacomo Siberna resta a Faenza per il terzo anno consecutivo

Non poteva mancare il ‘tuttofare’ Giacomo Siberna nel roster dei Blacks della stagione 2023/24. L’ala lombarda vestirà la canotta dei Raggisolaris per il terzo anno consecutivo e sarà ancora una volta una pedina determinante nel gioco dei faentini, potendo essere decisivo in difesa e in attacco.

Oltre a marcare, e spesso annullare il miglior esterno della squadra avversaria, Jack è stato spesso fondamentale in attacco con canestri segnati al momento giusto, senza dimenticare i tanti rimbalzi conquistati. Sia in regular season che nei play off ha infatti sempre viaggiato intorno alla doppia cifra in fase realizzativa.

“A Faenza mi sono trovato benissimo sin dal primo giorno in cui sono arrivato – spiega Siberna – ed infatti già la scorsa estate avevo firmato un contratto 1+1 perché credo molto in questo progetto. La società mi ha fatto sentire ancora una volta importante, dicendomi subito al termine del campionato di non aver dubbi su di me e che facevo parte del roster anche della prossima stagione e questo mi ha gratificato molto.

Sicuramente affronteremo un campionato che non è lo stesso degli anni scorsi perché sarà una B nazionale con soltanto squadre di alta fascia, ma la società si sta muovendo molto bene per farsi trovare pronta, confermando di avere grandi ambizioni. Sono contento che il gruppo sarà confermato in larga parte, perché ci consentirà di lavorare all’insegna della continuità.

Se due anni fa siamo arrivati in semifinale e nello scorso in finale, spero proprio che nel prossimo faremo un altro passo in avanti, ma non voglio aggiungere altro per scaramanzia.

Sono certo che il pubblico sarà ancora più numeroso di quello della scorsa stagione e ci darà una carica incredibile come è avvenuto in finale, quando il PalaCattani era gremito.

Faenza è davvero una piazza fantastica e calorosa che ama la pallacanestro e la squadra si è ancora più unità alla città dopo l’alluvione, quando abbiamo cercato in tutti i modi aiutare le persone colpite dando loro qualche momento di serenità. Per questo motivo saremo ancora più motivati nella prossima stagione per ottenere qualcosa di davvero importante per noi e per i nostri tifosi”.