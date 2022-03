Serie B: I Raggisolaris non si fermano. Battuta Montegranaro

Terza vittoria consecutiva (e in trasferta) per i Raggisolaris che si impongono sul campo della Sutor Montegranaro. Un risultato che permette ai faentini (privi di Reale) di presentarsi nel migliore dei modi al derby casalingo con l’Andrea Costa Imola di domenica prossima.

Avvio di gara perfetto per i Raggisolaris che partono con un perentorio 7-0 costringendo coach Cagnazzo al time out. Una pausa corroborante per la Sutor, brava poi a prendere in mano l’inerzia del match trovando soprattutto conclusioni dall’area pitturata e in transizione. Faenza impiega qualche minuto a riordinare le idee e deve toccare il -14 per reagire.

Sotto 49-37, i Raggisolaris iniziano stringere le maglie difensive e a giocare la loro solita pallacanestro dominando a rimbalzo e costruendo buone azioni, rispondendo con un break di 17-0 che vale il 54-46. La Sutor riagguanta la parità 54-54, ma poi non riesce più a contenere gli avversari, bravi a piazzare l’allungo decisivo ad inizio ultimo con la tripla del 72-62 firmata da Ballabio. Un canestro che permette poi di gestire il vantaggio fino alla sirena finale.

Sutor Montegranaro - Raggisolaris Faenza 72-88 (23-19, 26-25, 13-23, 10-21)

Sutor Montegranaro: Giorgio Galipò 19 (4/6, 3/5), Riccardo Crespi 14 (7/13, 0/2), Matteo Botteghi 11 (4/8, 1/1), Kirill Korsunov 10 (3/3, 1/1), Dario Masciarelli 8 (3/13, 0/3), Fabio Montanari 8 (2/3, 1/2), Marco antonio Re 2 (1/1, 0/1), Leonardo Verdecchia 0 (0/0, 0/0), Alessio Ambrogi 0 (0/0, 0/0), Alessio Mariani 0 (0/0, 0/0), Matteo Barbante 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 12 - Rimbalzi: 31 4 + 27 (Matteo Botteghi 9) - Assist: 15 (Giorgio Galipò 7)

Raggisolaris Faenza: Giacomo Siberna 20 (7/9, 2/4), Simone Aromando 18 (6/10, 1/2), Riccardo Ballabio 14 (2/7, 1/2), Giovanni Poggi 11 (4/4, 0/1), Marco Petrucci 10 (0/2, 3/5), Sebastian Vico 9 (4/12, 0/6), Lorenzo Molinaro 6 (2/6, 0/1), Fabio Cortecchia 0 (0/0, 0/0), Roberto Rosetti 0 (0/0, 0/0), Alesssandro Bianchi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 26 - Rimbalzi: 41 11 + 30 (Simone Aromando 18) - Assist: 20 (Sebastian Vico 8)