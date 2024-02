Approda a Ravenna la Nba Basketball School: allenamenti speciali per tutti gli appassionati

Arriva anche a Ravenna la NBA Basketball School. Dall’aprile 2022 a oggi quasi 5.000 giovani provenienti da tutta la Penisola hanno preso parte agli eventi della manifestazione in Italia. Alcuni dei partecipanti - i più meritevoli per tecnica, attitudine, educazione e rispetto - hanno anche avuto l’opportunità di partecipare a eventi internazionali come l’International NBA Basketball School Camp in occasione degli NBA Paris Games. Ragazze e ragazzi si sono misurati con i migliori talenti d’Europa e Medio Oriente, a loro volta selezionati dalle altre NBA Basketball School, e hanno avuto l’opportunità di assistere a partite NBA dal vivo. A Ravenna l'appuntamento è per il 5 marzo con l’undicesima tappa del Player Clinic Tour presso il Centro sportivo Dribbling. Le sessioni di allenamento saranno suddivise per fasce d’età e sono aperte a tutti i giocatori e giocatrici del territorio, indipendentemente dalla società di appartenenza: •All-Star (dal 2008 al 2012) alle 15.30; Rookie (dal 2012 al 2016) alle 17.30. Il Player Clinic consiste in una giornata dove i partecipanti respirano e vivono la NBA e vengono organizzati in primavera, autunno e inverno. Gli allenamenti, della durata di 90’ cadauno, vengono condotti da un Direttore Tecnico del circuito NBA giunto appositamente in Italia. Training session uniche per il mercato italiano, in cui i partecipanti hanno l’opportunità di allenarsi ad alta intensità, di mettersi alla prova con esercitazioni innovative ed estremamente divertenti all’interno di un impianto sportivo che per l’occasione viene totalmente brandizzato NBA.