Basket Ravenna e La Cassa: una carta dedicata al tifo giallorosso

Nuova iniziativa per Basket Ravenna: il club ha infatti stretto un accordo con La Cassa di Ravena per la creazione di una nuova carta di debito pensata appositamente per i tifosi giallorossi.

Questo il comunicato ufficiale dell'OraSì: "È stato siglato un accordo tra OraSì Basket Ravenna e La Cassa di Ravenna Spa: con l’accordo nasce la nuova carta di debito internazionale “Basket Ravenna” che consente di pagare e prelevare in sicurezza in tutto il mondo e su internet. La carta può essere utilizzata con i sistemi Apple Pay e Google Pay, per offrire un’esperienza di pagamento completa e innovativa, pensata su misura per il tifoso giallorosso. La carta del tifoso giallo-rosso è disponibile in tutte le filiali della Cassa di Ravenna Spa".