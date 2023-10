Serie B Nazionale: L'Orasì Basket Ravenna pronta al riscatto nel debutto al PalaCosta

Tutto pronto per l'esordio casalingo per l'Orasi Basket Ravenna. Dopo la sconfitta all'esordio la squadra di coach Bernardi ospita al PalaCosta i Lions Basket Bisceglie.

A presentare la sfida le parole del coach:

Coach Massimo Bernardi, quali sono le emozioni alla vigilia della prima partita interna di campionato al Pala Costa?

“L’emozione è grande, spero che domenica ci sia un bel pubblico, è un grande piacere iniziare la stagione in casa con la consapevolezza che vogliamo regalare ai tifosi di Ravenna un bel lavoro e la bella costruzione di un progetto su cui c’è tanto da fare”.

La squadra si presenta completamente rinnovata e piena di giovani promettenti: sente di più la pressione dettata dal fatto che i lavori sono all'inizio o è maggiore la curiosità di vedere come è cresciuto in questo avvio di stagione il progetto?

“Assolutamente la seconda! Accompagnare questi ragazzi verso la loro crescita è davvero un piacere, ma senza alcuna pressione particolare. Nel mio lavoro la pressione è normale, questa non è niente. In questo momento c'è solo il gusto di aiutarli a diventare grandi, grandi insieme per formare una squadra che andrà in campo dando veramente il massimo del suo potenziale. Siamo ancora un po' indietro, perché è normale che sia così. Il campionato è di alto livello e lo vedremo già con Bisceglie. Stare uniti, giocando insieme di squadra sia in difesa che in attacco. Ecco, questo è l'obiettivo, non facile perché siamo 12 giocatori nuovi con tanti ragazzi giovani alle prime esperienze che per forza di cose devono farla in campo e a volte farla anche sbagliando”.

Appunto, Bisceglie. "Saranno degli avversari tosti perché hanno giocato alla pari le due partite con Ruvo di Puglia, perdendo però di poco, sia in Supercoppa che nella prima di campionato”.

I Lions sono una squadra molto fisica.

“Cercheremo di sporcare i loro giochi per limitare il coinvolgimento dei loro lunghi, cercando altresì di rispettare il nostro piano partita e le nostre regole difensive. Dobbiamo avere fiducia nel compagno di fianco e cercare insieme di recuperare un pallone in più, di recuperare un rimbalzo, di tuffarci su una palla vagante sapendo che questo ci potrà dare grande forza e consapevolezza".

Cosa chiede ai suoi nuovi tifosi o cosa promette?

“Non faccio nessuna richiesta: tutto quello che i nostri tifosi ed il pubblico ci daranno sarà soltanto grazie all’impegno che noi metteremo in campo. Questa è una cosa che dico spesso ai ragazzi: il pubblico premia sempre le squadre che sono coraggiose, le squadre che danno il cuore e che giocano al 150% delle loro possibilità. Ecco noi dobbiamo dare questo, poi a fine partita, alziamo la testa e guardiamo il tabellone. Se faremo così riusciremo a toglierci le nostre soddisfazioni. Il pubblico sarà per noi determinante perché, per una squadra giovane, avere il sostegno del proprio fans ti dà una marcia in più. E il Palasport Costa, da questo punto di vista, può diventare una magnifica e ribollente arena!”.