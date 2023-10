Serie B: L'Orasi basket Ravenna sconfitta a Roseto nel turno infrasettimanale

Nonostante il turno infrasettimanale, piu di 1500 persone si sono accomodate al PalaMaggetti di Roseto per assistere a Liofilchem-OraSì Ravenna, partita del terzo turno del girone B della serie B Nazionale.

Roseto è una delle "big" ma Ravenna si presenta in campo con la determinazione e la leggerezza auspicata da coach Bernardi: 7-2 per i giallorossi con 5 punti di Nikolic e 2 di De Gregori.

Oltreche efficace in attacco, l'ala slovena di Bernardi contiene bene Mitch Poletti e questo è un buon viatico per tutta la squadra che serra bene le fila in difesa e corre in attacco e dopo 6' Ravenna comanda 16 a 10.

De Gregori si fa sentire sotto le plance, Dron spinge, Bedetti e Paolin limitano Mastangeli: poi entra nel match Ferrari con due bombe e il punteggio continua a premiare Ravenna anche se Roseto con Durante, Donadoni e Klyuchnyk rimane in scia.

Il primo periodo si chiude sul 25 a 20 per i ravennati. Tutti si aspettano una ripartenza importante per Roseto, visto il risveglio di Poletti e la regia illuminata di Mantzaris, che ha calcato anche i campi di Eurolega. Ma La squadra si Bernardi non molla e si aggrappa ancora ad un sontuoso Nikolic. Si palesa anche Mastrangeli e Roseto mette per la prima volta la testa davanti con un 2+1 convertito da Tamani: 30-28.

L'inerzia ora spinge i rosetani di Gramenzi, mentre cala l'energia dei ravennati cosi che si va all'intervallo con i padroni di casa avanti 43-36.

Il terzo quarto si apre con due bombe giallorosse di Paolin e Nikolic che portano il match sul 46-42 ma qua, con un parziale di 8 a 0 firmato Klyuchnyk e Santiangeli, Roseto indirizza la partita nonostante l'infortunio a Poletti che esce dal campo zoppicando.

Il quarto periodo cominicia sul 61-49 e dopo solo 1.49 Dron esce per 5 falli. La mira da fuori, che aveva premiato inizialmente i ravennati, viene a mancare e, anche sotto canestro, il divario a favore degli abruzzesi si dilata. La partita scivola senza sussulti verso la fine e si chiude sul massimo divario di 17 punti che non rende giustizia ai ragazzi di Bernardi ma che evidenzia la differenza attuale tra le due squadre e le diverse aspettative: promozione per Roseto e tranquilla salvezza per Ravenna.

LIOFILCHEM ROSETO - ORASI RAVENNA 79-62 (20-25; 23-11; 18-13; 18-13)

Liofilchem Roseto: Durante 6 (-,3/5,0/2); Malga 5 (-,1/1,1/1); Poletti 8 (1/3,2/5,1/3); Marcucci N.E.; Dervishi ,Donadoni 8 (-,4/5,0/1, 9 rimb.); Thiam N.E., Guaiana 4 (-,2/3,0/5), Tamani 7 (3/3,2/3,-), Mantzaris 3 (1/2,1/4,-, 6 ass), Klyuchnyk 16 (2/3,7/12,0/1); Santiangeli 22 (8/9,4/7,2/9)

Rimbalzi 45 (31,14) Assist 12 Valutazione 9

Orasi Ravenna: Restelli 3 (-,0/3,1/4), Giovannelli, Nikolic 15 (-,3/4,3/4 8 rimb), Ferrari 12 (1/2,3/7,1/7), Paolin 11 (2/4, 3/5, 1/3), Onojaife 2 (-,1/3,-), Bedetti 3 (-,-,1/2), Guardigli N.E., Dron 2 (2/2 0/3, 0/4), De Gregori 14 (2/2, 6/13, 0/1).

Rimbalzi: 37 (26,11), assist 13, valutazione 50