Orasi Basket Ravenna: Buon test contro Fiorenzuola in vista dell'inizio del campionato

Davanti ad un centinaio di tifosi curiosi di scoprire la condizione di Fiorenzuola e Ravenna, impegnate rispettivamente nei gironi A e B della nuova B Nazionale, i teams di Dalmonte e Bernardi hanno messo in mostra, in questo scrimmage al palazzetto di Castell'Arquato, spunti interessanti e gia buone condizioni atletiche.

Al Basket Ravenna mancava Gabriel Dron, assente in via precauzionale e cosi, alla palla a due iniziale, ha presentato un quintetto formato da Restelli, Paolin, Bedetti, Nilolic e Olajaife a cui replicavano i Bees di Fiorenzola con Bottioni Seck, Voltolini, Sabic e Preti.

I primi due quarti sono stati in equilibrio con Fiorenzuola piu pinpante al via (22 a 19 il 1 quarto) e Ravenna rientrata prontamente (26 a 26 il 2 quarto) grazie ad una difesa attenta e a Bedetti e Nikolic particolarmente efficaci in attacco. Nel 3 periodo Ravenna mette in mostra una convincente zona press ed che mette in difficoltà la squadra locale e chiude con il parziale a suo favore di 21 a 13.

Ultima frazione ad appanaggio di Fiorenzuola con una prestazione al tiro da fuori dell'arco di assoluto rilievo (6/9) grazie sopratutto a Venturoli e Preti. Quest'ultima parte, di una partita, comunque gradevole, è stata vinta dai Bees 30 a 16.

Per i giallo/oro di Ravenna appuntamento in campo Mercoledi per l'amichevole contro Rimini a Santarcangelo ( inizio ore 17)

Risultati dei quarti:

22-19

26-26

13-21

30-16

Totale 91-82 per Fiorenzuola