OraSì, biglietti in vendita per il doppio turno casalingo

Doppio turno casalingo per l'OraSì Basket Ravenna, impegnata nelle prossime due giornate di Serie A2 contro l'Eurobasket Roma e la Tramec Cento. Questo il comunicato del club a proposito delle modalità di acquisto dei biglietti per i due incontri:

"OraSì Basket Ravenna comunica gli orari della prevendita per la prossima partita in casa contro Eurobasket Roma in programma sabato 12 febbraio alle ore 19 al Pala De Andrè:

In sede, negli uffici di viale della Lirica, 21:

mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13, giovedì anche dalle 17 alle 19.

Su vivaticket al seguente link: https://www.vivaticket. com/it/biglietto/ravenna- orasi-vs-eurobasket-roma/ 175607

Sabato la biglietteria del Pala de André aprirà alle ore 17

Negli stessi giorni e orari sarà possibile acquistare anche i tagliandi per la gara successiva contro la Tramec Cento, in programma mercoledì 16 febbraio alle 20.45 sempre al Pala De André. Questa partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di MediaSport: MS Channel (canale Sky 814) e sul digitale terrestre, in Emilia-Romagna al canale 219.

Biglietti online anche su: https://www.vivaticket. com/it/biglietto/ravenna- orasi-vs-benedetto-xiv-cento/ 175591

Questi i prezzi dei biglietti (se acquistati online vanno aggiunti i diritti di prevendita):

Poltrona centrale: 22 euro

Gradinata intero: 17 euro

Gradinata ridotto (under 18/over 65): 12 euro

Ingresso gratuito per i bambini nati dal 1 gennaio 2016

L’accesso all’impianto è consentito esclusivamente con Super Green Pass. All’interno sarà obbligatorio indossare la mascherina FFP2 e il bar resterà chiuso come da vigenti disposizioni ministeriali".

Foto OraSì Basket Ravenna