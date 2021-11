OraSì, al via la prevendita dei ticket per la gara contro San Severo

L'Orasì Basket Ravenna apre la prevendita dei biglietti per la gara contro San Severo, in programma domenica 28 novembre alle 18 al Pala De André.

OraSì-San Severo, al via la prevendita dei ticket

Il club ha diramato le modalità di acquisto per i biglietti: "Red & Yellow Sunday questo e? il nome della promo dedicata ai tifosi che indosseranno un capo d'abbigliamento giallo o rosso domenica alla partita. Tutti coloro che si presenteranno al botteghino vestiti con i colori della società, potranno acquistare un biglietto di gradinata al prezzo ridotto di 12 euro - si legge nel comunicato stampa -; se anche la seconda persona vestirà di giallo e rosso pagherà 5 euro".

Prevendita biglietti: Attiva la prevendita dei biglietti per la partita su vivaticket.com (con diritti di prevendita) e in sede Basket Ravenna (viale della Lirica, 21).

Costo biglietti:

Poltrona centrale - 22 euro

Gradinata intero - 17 euro

Gradinata ridotto (over 65, under 18) - 12 euro

Ingresso gratuito per i bambini nati dal 1 gennaio 2016

Orari prevendita in sede:

mercoledì 9-12.30

giovedì 9-12.30 e 17-19

venerdì 9-13

sabato 11-13