OraSì, due amichevoli prima dell'inizio del campionato

In occasione dell'ultimo weekend prima dell'inizio ufficiale del campionato di Serie A2, che prenderà il via domenica 2 ottobre con la gara in programma al Pala de Andrè, alle ore 18, contro la Giorgio Tesi Group Pistoia, l'OraSì Ravenna conclude il proprio pre campionato con due test amichevoli.

La squadra di Coach Lotesoriere sarà impegnata, venerdì 23 settembre, alle ore 18, contro la Fortituto Bologna, presso la Palestra Alutto Bologna. La partita sarà a porte chiuse.

Sabato 24 secondo test, contro l'Assigeco Piacenza, sempre alle ore 18, presso il Palazzetto sport di Castel San Pietro Terme (OraSì Basket Ravenna).

Foto Ravaioli