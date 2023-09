Orasi Basket Ravenna: Sconfitta in amichevole contro la Rivierabanca Rimini

Si è giocato al palazzetto di Santarcangelo il derby amichevole pre-campionato tra Ravenna e Rimini.

Assenti in via precauzionale nelle fila dei ravennati Dron, Nikolic e Olojaife mentre Riminsi presenta quasi al completo mancando il solo Abba.

La Rivierabanca ha condotto lungo tutta la cronologia. Nei primi 10 minuti i biancorossi partono molto aggressivi in difesa e concedono a Ravenna solamente 4 punti (19-4). Si intravede anche una sostanziale differenza fisica. Poi si va al termine del primo tempo con il risultato di 36-13: un secondo periodo in cui Rimini raccoglie tanto da Simioni alla fine anche miglior marcatore. Infine al termine del terzo quarto si registra un divario di 22 lunghezze, 52-30, con Johnson e Masciadri a far la voce grossa. La disputa si conclude con il risultato finale di 73-40, con anche qualche bel guizzo di Scarponi.

Rivierabanca Rimini-Orasì Ravenna 73-40 (19-4, 36-13, 52-30)

RIVIERABANCA: Grande 9, Scarponi 12, Marks 5, Simioni 16, Johnson 12, Tomassini 3, Tassinari, Anumba 4, Masciadri 12. All.: Ferrari.

ORASI': Restelli 11, Ferrari 6, Bedetti 4, Paolin 4, De Gregori 13, Galletti, Giovannelli, Nikolic, Onojaife, Laghi 2. All.: Bernardi.