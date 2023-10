Orasì Ravenna: Una buona prova nel test amichevole contro i Tigers Cesena

Si è disputata al PalaCosta di Ravenna l'amichevole tra il Basket Ravenna ed i Tigers di Cesena: lo scrimmage si e disputato davanti ad una 50 di spettatori, con l'azzeramento del punteggio alla fine di ogni quarto di gioco.

Ritmi elevati e buona precisione offensiva per entrambi i teams nel primo quarto che si chiude con il parziale di 26 pari.

Secondo quarto in cui coach Bernardi, per Ravenna e Gresta per Cesena, chiedono una maggiore attenzione ed applicazione difensiva: in questo frangente i biancorossi si dimostrano più efficaci aggiudicandosi il periodo con il punteggio di 17-9.

Nel terzo quarto, giocato senza alcuna pausa di riposo, Cesena mette in mostra una difesa attenta e buoni giochi d'attacco superando i ravennati per 20 a 11.

Nell'ultimo periodo, Ravenna parte forte (6-0) ma si arena davanti ad una difesa molto efficace degli uomini di Gresta che si riportano punto a punto e nel finale mettono il naso avanti di una lunghezza chiudendo avanti per 18 a 17.

La partita è stata utile per ottimizzare i meccanismi difensivi e per migliorare la condizione dei giocatori in previsione del prossimo match interno di campionato Domenica alle 18 contro i Lions di Bisceglie: per gli appassionati biglietterie aperte al PalaCosta dalle ore 17.